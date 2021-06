Pasaporte Covid: qué es, cómo se pide y requisitos para tenerlo y poder viajar 

Desde hace una semanas, e incluso meses, se habla del Certificado Verde Digital de la UE o Certificado Covid Digital. Para muchos, se trata del Pasaporte Covid, el documento que identificará a aquellos que estén inmunizados contra el coronavirus y que, por lo tanto, podrán viajar sin problemas por los territorios de la Unión Europea. El acuerdo al respecto de este documento, firmado el pasado 20 de mayo, señalaba el 1 de julio como fecha de inicio de funcionamiento del pasaporte, aunque desde este mismo mes algunos países europeos ya lo han implementado en fase de pruebas y se prevé que en España comience a aplicarse el próximo 7 de junio.

¿Qué es?

El Certificado Covid Digital de la Unión Europea es un documento identificativo y personal que hará referencia a la inmunidad o estado de salud de la persona a la que acredite, teniendo en cuenta si está vacunada, tiene anticuerpos al haber pasado la enfermedad o si tienen un test o PCR negativos.

Se va a presentar en formato digital en forma de código QR pero también estará disponible en papel. Será gratuito y la información estará reflejada en el idioma del país de origen y en inglés. Este pasaporte se expedirá por las autoridades del país de residencia.

¿Cómo se solicita y qué información contiene?

En España serán las Comunidades Autónomas las encargadas de expedirlo de manera gratuita. Para ello, habrá que presentar un test Covid negativo, anticuerpos tras haber pasado la infección o las vacunas debidamente inyectadas y registradas. Si se ha pasado el coronavirus, habrá que mostrar una prueba de la enfermedad y otra de los anticuerpos, sin ser aceptado el test de antígenos en este caso.

Se aceptarán todas las vacunas aceptadas por la Agencia Europea del Medicamento (Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen) y las aceptadas por la OMS si los países así lo deciden.

¿Dónde y hasta cuándo será válido?

Se prevé que sea válido en todo el territorio de la UE incluyendo igualmente Noruega, Islandia y Liechtenstein. Su uso será aceptado durante todo el próximo año o hasta que la OMS declare el final de la pandemia.

Es posible no utilizarlo, pero cada país será libre de imponer restricciones a aquellos viajeros que no obtengan su propio Certificado Covid. Además de utilizarse para viajar libremente por el espacio Schengen sin tener que hacer cuarentenas (a no ser que los países las sigan exigiendo), podrá usarse también para acceder a espacios cerrados, gimnasios, restaurantes...