Qué es el CIPA de la tarjeta sanitaria que necesitas para pedir la vacuna

Todas las Comunidades Autónomas otorgan a cada uno de los ciudadanos registrados en sus censos un número propio identificativo para el registro de los sistemas sanitarios. El número CIPA, o Código de Identificación Personal Autonómico, cumple con esta función y da acceso a una serie de servicios como es la solicitud de autocita para la vacuna de la Covid-19.

Este número está formado por 10 dígitos numéricos y se encuentra en el adverso de la tarjeta sanitaria física de la Comunidad de Madrid, en la parte central o superior. Por ejemplo, 1020577769. En otras comunidades, este número va precedido de letras mayúsculas, como en Aragón (AR, en este caso, antes del número).

En el caso de contar con la tarjeta sanitaria virtual, al entrar en la aplicación aparecerán igualmente todos los datos, ya que en pantalla esta se muestra con la misma estética que la física. Además, el CIPA es uno de los sistemas para acceder a la tarjeta virtual si no se dispone de la Cl@ve Pin o del certificado digital, por lo que en todo caso habrá que consultar este número en el carné físico.

Para solicitar la autocita con este número, en el caso de la Comunidad de Madrid, es tan sencillo como entrar en la página web y rellenar el formulario. Será necesario escribir el CIPA, la fecha de nacimiento y el número de DNI.

Formulario de autocita. .

Si no se encuentra este número o no se tiene a mano, también es posible abrir el calendario de citación con el DNI, la fecha de nacimiento y el primer apellido. Si no se está registrado en el sistema sanitario de Madrid, la propia aplicación web emitirá un mensaje denegando el acceso a la autocita para la vacunación.