Qué hacer si no has recibido la tarjeta censal para las Elecciones del 28-A

La tarjeta censal es un documento que la Oficina del Censo Electoral envía a los ciudadanos una vez convocadas las elecciones, para indicarles dónde deben votar. Si no la has recibido tranquilo y sigue leyendo, no recibirla no significa que no se pueda ejercer el derecho al voto.

Una tarjeta que sólo tiene valor informativo

La tarjeta censal es el documento que la Oficina del Censo Electoral envía a todo ciudadano con derecho a votar. En ella se indican los datos actualizados de inscripción en el censo electoral vigente y se informa de la sección, la mesa electoral, el local electoral en donde le corresponde votar y la dirección del mismo. Su carácter es meramente informativo, y no recibirla en casa no implica en ningún caso que no se pueda desarrollar el sufragio.

Llama a la Oficina del Censo Electoral

A partir del 1 de abril la Oficina del Censo Electoral remitirá a cada elector residente en España una tarjeta censal con la mesa y el local electoral donde le corresponde votar. La información que contiene esta tarjeta también será válida para las elecciones municipales, autonómicas y al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019, salvo que haya algún cambio en los datos de los electores, en cuyo caso recibirán una segunda tarjeta censal antes del 26 de mayo.

Si a una semana de celebrarse los comicios aún no te ha llegado la tarjeta censal, lo más probable es que se haya producido un error y no vayas a recibirla. No se puede solicitar el envío de una nueva tarjeta, pero sí llamar para conocer dónde te toca votar. El teléfono de la institución es el 901 101 900. Otra opción es que telefonees a tu ayuntamiento.

Conoce dónde tienes que votar, desde Internet

La Oficina del Censo Electoral ha habilitado un servicio en Internet para conocer el colegio, la sección y la mesa en la que se tiene que votar. Se accede a él a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística.

Una vez dentro, haz clic en el enlace que encontrarás en el lado derecho de la pantalla 'Consulta de mesas y locales electorales'. Para realizar la búsqueda de mesa y local electoral, debes cumplimentar los datos de la pantalla que consideres convenientes. Los datos marcados con "(*)" (Provincia, Municipio e Inicial del Primer Apellido) son obligatorios.

Cuando haya cumplimentado los datos de la pantalla de selección y haya pulsado "BUSCAR", se presentará un listado con todos los registros seleccionados. Si haces "click" sobre un determinado registro se aparecerá la Pantalla de Detalle, en la que se presentan los datos de la mesa y del local electoral.

La dirección de los colegios

El Instituto Nacional de Estadística puedes consultar el detalle del colegio, la sección y la mesa electoral por provincias. Es muy útil si no has recibido la tarjeta censal. No dejes de emplearlo.

¿Los datos de la tarjeta son erróneos?

Si has recibido la tarjeta censal y recoge tus datos de forma incorrecta no tienes que preocuparte sobre si podrás votar o no. Este documento sólo tiene carácter informativo y para dar fe de tu identidad tienes que presentar tu DNI o tu pasaporte.

Conviene, no obstante, que confirmes los datos del censo siguiendo el proceso descrito en los anteriores pasos. De la misma forma que tu nombre o apellidos presentan errores, estos datos también pueden estar mal recogidos.

Para corregir estos datos debes ponerte en contacto con la Oficina del Censo Electoral.