¿Qué pasa si te equivocas de combustible al repostar y cómo actuar?

Aunque parezca un despiste de esos que se piensa que nunca le pueden suceder a uno mismo, nunca hay que decir que nunca. Las prisas, los nervios, la falta de sueño o el cansancio juegan malas pasadas incluso en los gestos más cotidianos e interiorizados. Es más, es en este tipo de habitudes en las que más errores se comete, ya que se ejecutan de manera automática y casi sin pensar

Como repostar combustible para el coche. Es una costumbre tan común (quizás ahora un poco menos, dado el precio de la gasolina y el gasóleo) que se hace de manera instintiva, sin pensar. Y muchas veces circulamos con coches que no son nuestros (de alquiler o de empresa), y entonces el riesgo de equivocarse aumenta.

Repostar gasolina en un coche diésel o viceversa es un error que puede salir muy caro. Por el momento, limpiar el depósito si nos equivocamos al echar combustible es una operación que puede costar hasta 400 euros, a lo que habría que sumar el precio de las posibles reparaciones de averías derivadas de este fallo.

Echar gasolina en un motor diésel

El primer síntoma de fallo será que el vehículo empezará a emitir sonidos raros que saldrán del motor. Hay que detener el coche inmediatamente y avisar a la grúa o a nuestro seguro, ya que echar gasolina en un diésel es un fallo garrafal.

Habrá que limpiar todo el depósito de manera minuciosa ya que, aunque la cantidad de gasolina que hayas echado sea mínima, puede dañar gravemente la mecánica del coche.

Echar gasóleo en un motor de gasolina

Si echamos gasóleo en un motor de gasolina, no tardará en salir un humo blanco y denso del tubo de escape al ponernos en marcha. Si la cantidad de diésel que has repostado es mínima, el coche seguirá funcionando sin dar mayor problema, pero si hemos echado más de un cuarto de depósito el coche empezará a dar tirones y se acabará parando. Lo mejor, de todas formas, es no encender el motor si nos hemos dado cuenta de nuestro error.

En este caso hay que reaccionar también rápido y llamar a la asistencia. Será necesario vaciar el depósito entero, prestando especial atención a los tubos y los inyectores que hayan podido absorber el diésel. También habrá que sustituir el filtro de combustible y las bujías para evitar averías mecánicas a largo de plazo.