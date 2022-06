¿Qué pasa si tomo un medicamento caducado?

Antiinflamatorios, jarabes, cremas para algún picor... En el botiquín se acumulan medicamentos y medicamentos que, muchas veces, no acaban de tomarse o finaliza el periodo de prescripción y en la caja todavía quedan dosis. La costumbre es acabar guardándolos durante un periodo de tiempo no especificado hasta que, un buen día, decidimos hacer limpieza y nos damos cuenta de que estos medicamentos llevan caducados incluso un año.

O, peor, no nos damos cuenta, recordamos que tenemos algunas pastillas para una dolencia concreta en alguna parte, nos las tomamos y descubrimos que su fecha de consumo ya había expirado. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Deberíamos preocuparnos?

La fecha de caducidad de los medicamentos es un aspecto determinante sobre la seguridad de su uso y su funcionamiento, explican desde Cinfa. seguro para su uso y si funcionará como se espera. Y es que cuando se fabrica un medicamento, se realizan una serie de estudios para determinar su caducidad, también denominada estabilidad, ya que es el tiempo durante el cual el uso de ese producto es seguro y estable.

Efectos de tomar un medicamento caducado

Una vez pasado ese tiempo, el medicamento puede o bien no hacer el efecto deseado y, por tanto, no actuar o curar la dolencia que sufre quien lo toma o bien llegar a poner en riesgo la salud del paciente ya que el producto empezaría a presentar impurezas. Aún así, por norma general los medicamentos caducados tienen bajas posibilidades de resultar tóxicos para quien los toma, pero hay que tener especial cuidado con los jarabes y los inyectables, ya que son los medicamentos menos estables.

Desde el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña señalan, en caso de ingesta de un medicamento caducado, la necesidad de distinguir los efectos que nos cause y el tipo de medicina ingerida. Si el medicamento es para un trastorno leve como un resfriado o un dolor de cabeza, no hay que preocuparse ya que en el peor de los casos no hará efecto. En cambio, si se trata de un medicamento esencial para el tratamiento de una enfermedad grave o crónica, hay que ponerse en contacto cuanto antes con nuestro médico ya que la potencial falta de eficacia podría perjudicar su salud.