Qué son los salarios de tramitación y cuándo puedes cobrarlos

Cuando una empresa despide a un trabajador de manera improcedente o un juzgado declara nulo ese despedido, el afectado puede reclamar recibir el cobro de todos los sueldos que debería haber percibido durante el tiempo que no ha estado trabajando, lo que llaman salarios de tramitación. Sin embargo, no se perciben de manera automática ni en todos los casos.

El salario de tramitación, por lo tanto, se establece para cubrir la pérdida de ingresos del trabajador desde el momento que la empresa decidió, de manera unilateral, despedirle. Una vez que se ha producido el despedido, el trabajador podrá reclamar ante un juzgado. Los salarios de tramitación se conceden en casos de despidos improcedentes, si el empresario vuelve a contratar al trabajador, o en despedidos considerados nulos por sentencia, en los que el empleado deberá ser readmitido inmediatamente.

El salario de tramitación cubre, pues, el periodo desde que el empleado inicia las tramitaciones y reclamaciones pertinentes acerca del despido hasta que se notifique la sentencia. Dependiendo de la decisión judicial, el empresario podrá optar entre abonar una indemnización o readmitir al trabajador en la empresa si el despedido es declarado improcedente. Si se declara la nulidad del despido, el trabajador quedará inmediatamente readmitido. En ambos casos en los que el trabajador acaba reincorporado, habrá que abonar el salario de tramitación.

En qué situaciones es incompatible

El tiempo se calcula estimando la fecha de efectos del despido como el día en el que empezar a contar. Desde ese día, se abonará el salario correspondiente hasta la fecha de notificación de la sentencia. Si el trabajador hubiera encontrado un nuevo empleo, los salarios de tramitación dejarán de computar en el momento de ingreso en su nuevo trabajo.

Cobrar el salario de tramitación no siempre es posible, ya que es incompatible con otros pagos. Por ejemplo, si se recibe una indemnización por despido, lo que significa que el trabajador no va a volver a su puesto de trabajo, no se cobrará salario de tramitación en ningún caso.

Tampoco se podría recibir este sueldo si se empieza a trabajar en otra empresa, pero sí que se cobrará hasta la fecha efectiva en la que se empiece el nuevo trabajo. Lo mismo sucederá si el trabajo solicita y cobra la prestación por desempleo.