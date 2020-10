Llega el frío: los siete consejos para ahorrar al encender la calefacción

Comienza la época de frío. Después del fin de semana se esperan cambios de temperaturas, que darán pie a una semana lluviosa. La probabilidad de precipitaciones aparecerá a partir del próximo martes con la amenaza de no cesar hasta bien entrada la semana.

Llega entonces el momento de que en la mayoría de los hogares se recurrirá al encendido de la calefacción para evitar pasar frío. Es conveniente conocer los trucos para ahorrar en energía y consumo de cara a los próximos días, sobre todo en estos meses en los que muchas personas trabajan desde casa y necesitan encender la calefacción.

1. Purga bien los radiadores

Es frecuente que la calefacción no funcione bien si no están purgados. Es decir, debemos hacer que el aire que se ha acumulado durante el tiempo que no hemos usado el radiador salga por completo. Cuando no lo están, haber un ruido en el interior de los radiadores, pero también un síntoma es que la parte de arriba esté más fría que la de abajo.

2. Apagar y bajar el termostato

Según indican expertos, lo más eficiente es apagar la calefacción por la noche y volver a encenderla por la mañana después de ventilar la casa y cerrar las ventanas. Si durante el día no vas a estar en el domicilio, es conveniente reducir la temperatura a 15 grados sin apagar del todo el termostato.

3. Temperatura óptima

Además de apagarlo por las noches, durante el día recomiendan mantener la casa a 21 grados, la temperatura necesaria para calentar una vivienda. Para evitar pasarse, hay quiénes colocan válvulas termostáticas en radiadores o termostatos programables.

4. Ten cuidado con las fugas

Las fugas hacen que aumentemos el consumo de calefacción en un 30 %. Así, es importante aislar de manera adecuada la casa y comprobar que todas las ventanas cierren bien. Otro método para retener el calor puede ser instalar cortinas en las ventanas y balcones de la vivienda.

5. Comparar el precio de las compañías

Existen herramientas en internet para comparar ofertas de las diferentes empresas suministradoras con el objetivo de ahorrar en la factura del gas. Para realizar este cambio solo es necesario comunicarlo a la nueva compañía, que se encargará de todos los trámites necesarios.

6. Distribución del calor

Más que asegurarse de que la casa esté caliente, debemos fijarnos en que el calor se distribuye correctamente. Para ello, es imprescindible controlar los cabezales termostáticos en los radiadores, que nos permite regular la temperatura de manera individual en cada estancia de la casa.

7. Utiliza energías limpias

Recuerda que el gas natural es la mejor opción como fuente de energía, al igual que otras renovables como la biomasa o la geotermia. Por su parte, el carbón, el gasoil y la electricidad para calentar una casa suspenden en eficiencia.