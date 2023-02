Qué situaciones se consideran un accidente de trabajo in itinere

Un accidente laboral es aquel que sufre el trabajador como consecuencia del trabajo que está realizando, según la RAE. Los derechos asociados a estos incidentes son diferentes a los que pueden cubrir al empleado si sufre un incidente fuera del trabajo: por ejemplo, por accidente laboral se percibe desde el primer día el 75% de la base reguladora en concepto de prestación, mientras que en una baja por enfermedad común los primeros tres días no se percibe nada y, en los siguientes hasta el vigésimo, el 60%.

Estas diferencias hacen importante saber qué casos concretos pueden considerarse accidente laboral, como, por ejemplo, sucede en los desplazamientos al trabajo. Según el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, en la que se definen los accidentes de trabajo como "toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena", tendrán la consideración de accidentes laborales "los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo".

Cuándo se considera un accidente in itinere

No obstante, habrá que tener en cuenta una serie de peculiaridades para que el accidente se considere, efectivamente, in itinere y podamos disfrutar de la prestación por accidente laboral. Lo primero es que este tipo de incidentes no se presumen. Es decir, es el trabajador el que debe demostrar que, efectivamente, se puede considerar un accidente laboral. Para ello, en el momento del incidente se tienen que dar cuatro características:

El suceso tiene que ocurrir en un horario próximo a la entrada o la salida del trabajo. Ahora se contemplan, también, las paradas para dejar a los menores a cargo en el colegio o recogerlos.

La finalidad principal del viaje está determinada por el trabajo.

Se debe haber utilizado el transporte habitual y adecuado para ir al trabajo. Es más, si la empresa pone a disposición de los trabajadores autobuses, por ejemplo, y el trabajador se desplaza por su cuenta, el accidente no se considerará in itinere.

Por último, el accidente tiene que haber ocurrido en el camino habitual del trabajador a su centro de trabajo.

Cómo reclamar la prestación por accidente in itinere

Si se cumplen estas características, el trabajador podrá reclamar la indemnización correspondiente y pasar a percibir la prestación por accidente laboral que, como hemos señalado al inicio del artículo, diferente en cuantía a la baja por enfermedad común.

A la hora de presentar esta reclamación, el trabajador deberá adjuntar una denuncia policial del accidente y el informe del servicio de urgencias o de atención médica, así como aportar material gráfico o contar con la declaración de testigos.

Por último, deberá avisar a la empresa y acudir a la mutua laboral para recibir la atención y el tratamiento adecuado. En un accidente in itinere, al ser considerado laboral, será la mutua de la empresa la que se haga cargo de los gastos derivados del siniestro, no la Seguridad Social.