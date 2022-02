¿Qué significa la palabra del Wordle en inglés de hoy?

El juego de moda, Wordle, está disponible en muchos y variados idiomas, entre ellos inglés. Hay muchos usuarios que se han lanzado a completar este reto de cinco letras en diferentes lenguajes con el objetivo de ponerse a prueba pero, también, de mejorar y aprender más vocabulario.

Es por eso que, en la versión inglesa del Wordle, lo ideal es buscar el significado de la palabra que se resuelva a diario y anotar en un vocabulario todos aquellos términos cuyo significado nos sea desconocido. Seguro que así nuestro léxico disfrutará de una notable mejoría sin que apenas nos hayamos dado cuenta.

Dadas las razones y explicaciones. vamos con el resultado del Wordle en ingles de hoy y su significado en español, además de sus posibles usos. La palabra a adivinar en el día 17 de febrero era shake, un verbo transitivo muy escuchado gracias a, entre otras cosas, la canción 'Shake it off' de Taylor Swift.

Qué significa 'shake' y como se usa

El verbo shake significa sacudir, agitar, temblar o tiritar (estos términos se pueden sustituir, obviamente, por sinónimos). Es un verbo transitivo, por lo que puede ir acompañado de un complemento directo. Por ejemplo, en la construcción Shake you medicine before take it, el significado y la traducción literal del verbo sería Agita la medicina antes de tomártela.

Para utilizar este verbo con el significado de tiritar, por ejemplo, de frío, es necesario incluir una preposición: She was shaking with cold significa 'ella estaba temblando de frío'.

Obviamente, existen múltiples significados atribuibles a esta palabra según cómo se combine el verbo con diferentes preposiciones o complementos. Por ejemplo, en el título de la canción antes mencionada, el significado literal gracias al uso de la preposición es sacudirse o quitarse algo de encima literalmente o, figuradamente, librarse de alguien o quitárselo de encima.

Por último, también existen nombres compuestos de esta palabra con una preposición unida: shakedown significa búsqueda, reorganización, periodo de prueba de algo (flight's shakedown).