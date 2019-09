Cómo saber si estás pagando de más en tus gastos mensuales

Gasolina

La gasolina es uno de los mayores gastos de las familias españolas. La última encuesta de presupuesto familiar realizada por el Instituto Nacional de Estadística (2011) refleja que un 12,4% de la partida anual de dinero se destina al transporte. Merece la pena que controles lo que estás gastando. Para ello es importante saber en qué lugares de España la gasolina y el diésel son más baratos. Puedes aprovechar las siguientes páginas:

-Dieselogasolina.com. Calcula cuánto combustible necesitarás para tu viaje en coche y encuentra las mejores rutas y las gasolineras más baratas.

-Elpreciodelagasolina.com. Un buscador para encontrar las gasolineras más baratas de España. Puedes acotar la búsqueda por provincia y por localidad.

-Gas.encooche.com. Este buscador de permite localizar las gasolineras más baratas de tu localidad en función del combustible que usas.

Electricidad

Podrías estar pagando 600 euros de más por tu factura de la luz. Así lo asegura el comparador de servicios financieros HelpMyCash. Entra en su página web para comprobar que tu gasto de electricidad no es superio al debido. Es importante que no tengas más Kw de los necesarios contratados.

Otra forma de saber si está pagando de más en tu factura de la luz es comparando tu recibo con tu contrato. Fíjate en que los Kw que tienes contratados se corresponden con lo que estás pagando. Te explicamos cómo hacerlo en el practicograma ‘Cómo saber si estás pagando de más en tu recibo de la luz’.

Gas

El número de familias que usan gas natural en su casa en España ha aumentado de forma continuada en los últimos 10 años. En 2010 el 60% de los clientes que había en el mercado libre de la energía tenían una instalación de gas en su hogar. ('Informe de supervisión del mercado minorista de gas natural en España’, CNE, 2010).

El gasto medio en la factura de gas es de 454,83 euros al año. Sal de dudas. Si crees que estás pagando de más usa una de las siguientes páginas:

-Comparartarifasenergia.es. Calcula el dinero de más que estás pagando por tu factura del gas y encuentra la comercializadora que más se ajusta a tus necesidades.

-En la página web de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) encontrarás la calculadora de precios del gas y la electricidad. Úsala para saber si tu consumo de gas no se corresponde con lo que pagas.

Móvil

Los españoles gastan mucho dinero en su móvil. Un 3,1% del presupuesto medio de las familias españolas se destina a pagar la factura del teléfono. Si tienes en cuenta que el sector de las telecomunicaciones es el que más reclamaciones genera (‘Las reclamaciones en las telecomunicaciones’, Unión de Consumidores de España), te interesa saber si estás pagando de más en tu recibo.

Te proponemos las siguientes páginas, toma nota:

-Internetmovil.eu. Una calculadora que te permite comparar tu gasto actual con el consumo que tendrías en otros operadores.

-Doctorsim.com. Analiza tu factura de teléfono móvil y comprueba qué operador te interesa más.

Los españoles destinan mucho dinero a pagar su factura del teléfono móvil: un 3,1% del presupuesto medio familiar.

Internet

Pagas por una conexión a Internet de 20 MB. Navegas por la Red a una velocidad de 2 MB. En otras palabras: estás pagando por un servicio que no recibes. Hay muchas páginas para saber cuál es tu ancho de banda real en casa. Te recomendamos una: Adslzone.net, es muy sencilla de usar. Si compruebas que es inferior al que has contratado, puedes presentar una reclamación.

En Internet encontrarás muchas páginas para comparar tarifas de ADSL. Consúltalas, es la mejor forma de encontrar la que más se ajusta a tus necesidades. Te recomendamos las siguientes:

-Adslzone.net.

-Ennaranja.com.

-Asesoradsl.com.

El agua

Para saber si estás pagando de más por tu consumo de agua lo primero que tienes que calcular es el gasto que haces de este elemento. En la web de la organización FACSA encontrarás una calculadora. Podrás saber cuánta agua gastas teniendo en cuenta tus rutinas de aseo, cocina y tareas domésticas en casa.

Contrasta estos resultados con tu factura del agua. Si no te cuadran ponte en contacto con la compañía con la que has contratado este servicio. También revisa los grifos y las cisternas de casa para asegurarte de que no tienes ninguna fuga.

El precio del agua cambia en cada comunidad autónoma. El blog IPC publica un artículo en el que puedes ver lo que cuestan 170 m3 de agua en cada autonomía.