10 trucos para ahorrar en calefacción

Los termómetros registran un notable descenso de las temperaturas que se mantendrá durante los próximos días. Esta ola de frío provocará que el gasto en calefacción en los hogares españoles se incremente de forma considerable.

Sigue estos 10 consejos y recomendaciones para ahorrar al usar la calefacción y apuesta por un consumo más eficiente durante este invierno.

Purgar o sacar el aire a los radiadores es necesario al menos una vez al año, cada vez que comienza el invierno, ya que suelen acumular pequeñas burbujas de aire que impiden el paso del calor y, por tanto, no calientan con toda la potencia necesaria.

Las subidas fuertes de temperatura provocan un gasto extra y 21 grados es suficiente para calentar un hogar de forma confortable . Recuerda que tener calefacción en casa no implica que parezca verano, es mejor ponerse un jersey que llevarse un susto con la factura . Con un termostato te resultará más sencillo mantener una temperatura óptima durante todo el día y ahorrarás entre un 8 y un 13% en tu consumo, entre 60 y 100 euros al año. Recuerda que, cada grado que subas la calefacción, supone un gasto de 35 euros al año .

Si solo estás en casa unas horas al día, dejar la calefacción encendida aunque sea a baja temperatura no sale rentable. La mejor opción es programar su encendido una hora antes de que vuelvas a casa, así estará a la temperatura adecuada cuando llegues sin gastar de más.

Ventila las habitaciones el tiempo justo y no calientes las vacías

Si es posible, aprovecha el momento más soleado del día para abrir las ventanas; 15 minutos por habitación son suficientes y evitarás pérdidas de calor excesivas. Y para no derrochar en consumo cierra la llave de los radiadores de las habitaciones que no utilices, si no lo haces aumentarás tu gasto de forma innecesaria.