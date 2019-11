El CEO que dirige su empresa de 143.000 millones desde su iPhone

Marc Benioff fundó la gigante tecnológica Salesforce hace veinte años. Hoy en día, la compañía brinda sus servicios a más de 100.000 empresas, incluidas algunas de las más grandes del mundo.

Esta semana se reunieron miles de estos usuarios y clientes para atender a la conferencia anual de la compañía en San Francisco. Benioff, en una charla en el encuentro, ha contado trabaja desde su iPhone.

"En donde esté, si tengo un teléfono móvil, puedo trabajar", afirma el CEO. Además señala que ya no tiene un ordenador porque no lo necesita. Esta práctica, como señala Inc., no es extraña entre los emprendedores. Jack Dorsey, el CEO de Twitter, también confirmó hace un tiempo que ya no utiliza un portátil.

Y es que estos dispositivos son cada vez más completos y se puede acceder a ellos en todo momento. Desde el mismo medio destacan que para los empresarios es necesario fijar ciertas pautas a la hora de trabajar en el móvil. Por ejemplo, recomiendan delegar el trabajo en todo el equipo ya que sino los CEO se llevan mucha carga y nunca pueden desconectar de sus dispositivos móviles.

Además, en el teléfono no puedes hacer tanta cosas a la vez. Por lo que es fundamental determinar qué es más importante. Recomiendan también descargarse aplicaciones que ayuden con la organización de tareas. Lo que lleva a la última recomendación: siempre hay un 'app' que puedes utilizar.

A veces se complican las tareas a la hora de trabajar desde uno de estos dispositivos y, lo más probable, es que exista alguna herramienta para hacer las labores más sencillas.