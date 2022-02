La EMA desautoriza el uso de la pastilla contra la Covid como media preventiva. 

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado este jueves que el uso de 'Paxlovid', el primer medicamento antiviral oral para la Covid-19, solo en el momento en el que aparezcan los primeros síntomas del virus SARS-CoV-2, y ha sostenido que no se debe utilizar como herramienta de prevención. No obstante, el jefe de Estrategia de Amenazas Sanitarias Biológicas y Vacunas de la organización, Marco Cavalieri, ha manifestado que está autorizado para personas que no están en tratamiento médico pero que tienen un riesgo añadido por algunos condicionantes, como diabetes, obesidad o enfermedades pulmonares.

'Paxlovid' es el primer medicamento antiviral administrado por vía oral recomendado en la UE para tratar la Covid-19. Desarrollado por Pfizer fue recomendado hace una semana por el comité de medicamentos humanos (CHMP) de la EMA tras observar que redujo significativamente las hospitalizaciones o muertes en pacientes que tenían al menos una afección subyacente que los ponía en riesgo de padecer Covid-19 grave. "Paxlovid es más eficaz en las primeras etapas de la enfermedad, cuando la replicación del virus es más pronunciada y comienza a extenderse a las vías respiratorias inferiores", ha explicado, antes de añadir que tanto este fármaco como 'Veklury' (Remdesivir) pueden usarse para tratar infecciones por Ómicron.

Al respecto, la EMA ha asegurado que han informado a los sanitarios sobre la importancia de garantizar el uso correcto de estos fármacos y que se preste atención cuando se administre con otras medicinas. Además, Cavalieri ha matizado que esperan que algunos anticuerpos monoclonales neutralizantes pierdan su eficacia contra ómicron. En este punto, el representante de la EMA ha reafirmado la importancia de las vacunas, puesto que presentan un alto grado de protección frente a la gravedad del virus SARS-CoV-2. De hecho, la EMA ha apuntado que es posible que en Semana Santa puedan aprobarse dos vacunas más: Valneva y Sanofi Pasteur.

Asimismo, el jefe de estrategia de Amenazas Sanitarias Biológicas y Vacunas de la EMA, Marco Cavalieri, ha reconocido que están evaluando autorizar la primera dosis de refuerzo de Pfizer-BioNTech en jóvenes de 16-17 años y próximamente también harán lo mismo para los niños de 12-15 años. En este sentido, también ha afirmado que estudiarán cómo evoluciona las segundas dosis de refuerzo que se están inoculando en Israel pero "por el momento no hay evidencia suficiente para respaldar cualquier recomendación". Por último, la EMA ha instado a las personas inmunodeprimidas a administrarse una cuarta dosis de la vacuna para considerarla como la primera dosis de refuerzo y ha señalado que todavía es pronto para saber en qué medida la nueva variante BA.2 se diferencia de ómicron en términos de transmisión y evasión de la inmunidad, "sabiendo que sigue siendo una cepa estrechamente relacionada con esa variante".