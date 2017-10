Los nuevos Pixel 2 de Google costarán entre 649 y 849 dólares

Acaba la presentación de los nuevos dispositivos de Google. La marca ha anunciado que el precio de los Pixel 2 irán desde los 649 hasta los 849 dólares dependiendo del tamaño y de la memoria. En España estarán disponibles dentro de unos meses, la compañía no ha concretado la fecha.



-19:25 Realizan varias pruebas de cámara y vídeo.



-19:20 Los nuevos modelos no tiene doble cámara trasera, pero la marca asegura que tiene la mejor del mercado.



-19:17 Usando la serie 'Stranger Things' explican el uso de los stickers animados.



-19:07 Explican todas las funcionalidades de Google Assistant en los nuevos dispositivos.



-19:05 Google no arriesga con los colores, los dispositivos solo se podrán comprar en negro, azul y blanco.



-19:01 Habrá dos modelos: Pixel 2 de 5" y Pixel 2 XL de 6".





-19:00 Llegan los teléfonos, el primero en ser presentado es el Google Pixel 2.



-18:56 De momento solo se venderá en EEUU, Canadá y UK.



-18:55 Los precios van desde lo 999 dólares y el lápiz 99 dólares.



-18:53 Es el primer portátil con Google Assistan y tiene hasta un botón dedicado a esta función.



-18:50 Pesa 1 kilo y tiene 10 milímetros de ancho. Tiene hasta 10 horas de autonomía y carga 2 horas en 15 minutos.



-18:46 El nuevo portátil ofrece un almacenamiento de hasta 256 GB y nuevas prestaciones como el





-18:45 Le toca el turno al nuevo portátil de Google.



-18:41 Es compatible con YouTube, Google Music y Spotify.



-18:40 Google presenta su Home Max, un altavoz de alta calidad.

-18:35 Muestran un vídeo en el que se ve a niños jugando y 'aprendiendo' con el Google Home.

-18:32 Hacen varias pruebas con el Google Home. Muestram vídeos en los que se ve cómo vigilar la mascota o la puerta de entrada.



-18:31 Va a estar disponible en los siete países donde Google Home ya está disponible.



-18:30 Va a estar disponible en tres colores porque "el color importa mucho en el hogar".



-18:25 Hay una versión mini aunque no han especificado el tamaño.



-18:24 Pocas novedades en el nuevo Google Home hasta el momento, reconocerá las voces de las personas que le hablen para darle resultado personalizados.



-18:23 Los consumidores ya pueden reservarlo en los supermercados estadounidenses Walmart.



-18:22 El primer dispositivo en ser presentado son los nuevos altavoces de Google Home.



-18:20 Osterloh empieza a hablar de uno de los platos fuertes de la presentación de hoy: la Inteligencia Artificial.



-18:15 El vicepresidente de hardware de Google hace un repaso a las ventas del último años y apunta que el equipo ha crecido en más de 200 ingenieros gracias a la unión con HTC.



-18:14 Rick Osterloh sube al escenario para desvelar las sorpresas que Google tiene preparadas para hoy.



-18:12 Esta tecnología ayuda a los dispositivos a aprender de los usuarios, “por eso estamos ilusionados como el "mobile first" al "AI first".



-18:10 Sundar Pichai habla del machine learning y como esta tecnología es muy importante en nuestro día a día.



-18:05 El maestro de ceremonias, Sundar Pichai ha comenzado su intervención haciendo referencia al ataque de Las Vegas y a los diversos huracanes que ha sufrido Estados Unidos. "Nuestros corazones y oraciones están con los familiares", ha apuntado.



-18:00 Comienza muy puntual el evento de Google.



-17:55 El 4 de octubre ha sido el día elegido por Google para presentar entre otras cosas su dos últimos dispositivos, el Pixel 2 y Pixel 2 XL.