Cien frases de amor para enviar por WhatsApp y Twitter en San Valentín

En San Valentín todos queremos mostrar amor a quien queremos, y uno de los caminos más sencillos es acudir a las frases redondas que ya plasmaron poetas, artistas, filósofos, pensadores y algunas películas románticas o no.

Aquellos que han reflexionado sobre el significado del amor, han dejado para la posteridad un buen legado de frases que, mediante un Twitter o un mensaje de WhatsApp podemos usar para declarar a alguien lo mucho que nos importa.

No me despiertes, te estoy soñando.

Te quiero. Te quise desde el primer momento en que te ví. Te quise incluso antes de verte por primera vez.

Yo no te pido la Luna, me bastaría si solo te sentaras un rato conmigo debajo de ella.

Eres tan especial que cuando una estrella fugaz te ve pide un deseo.

Debería ser ilegal soñar contigo y despertar sin tí .

La paradoja del amor es, ser uno mismo, sin dejar de ser dos.

El deseo muere automáticamente cuando se logra: fenece al satisfacerse. El amor en cambio, es un eterno insatisfecho.

¡El amor! Es el ala que Dios ha dado al alma para que pueda subir hasta él.

Si te amo que sea hasta morir y si muero que sea de tanto amarte.

En mis sueños tu eres mío. . . pero en mi vida . . . tú eres mi sueño.

El amor es lo único que crece cuando se reparte.

Cómo sacarte de mi mente si te llevo en mi corazón.

Nunca imaginé todo el amor que podía sentir por alguien, hasta que te conocí.

Amor, la próxima mujer que ame en mi vida, será a nuestra hija.

Sin ti las emociones de hoy no serían más que la piel muerta de las de ayer.

Debo reconocer que a veces olvido las fechas importantes pero lo que nunca se me olvidara es el primer beso que nos dimos, te amo.

El más bello instante del amor, el único que verdaderamente nos embriaga, es este preludio: el beso.

Solo una cosa me da miedo, que podríamos no habernos conocido nunca.

Voy a tener que llamar a la policía, me has robado el corazón sin mi permiso.

Me gustas por lo que todo el mundo sabe y yo solo conozco.

Qué me importa tu pasado, yo he llegado a tu vida para vivir juntos el futuro.

Es imposible despertar juntos cada día, pero estoy seguro que despertamos pensándonos.

Al conocerte cada vez más, me doy cuenta que realmente te amo, porque lo único que quiero para ti es tu felicidad, incluso cuando yo no te la puedo dar.

Te quiero de una forma tan especial que no me hace falta tenerte ni verte para que mi amor crezca, solo me hace falta cerrar los ojos y saber que existes.

Lo único que me molesta de ti es esa manía de acelerar mi ritmo cardíaco.

Te quiero... gracias porque vives, porque ayer me dejaste tocar tu luz más íntima y porque dijiste con tu voz y tus ojos lo que yo esperaba toda mi vida.

Aunque nuestra relación no sea la más común, aunque no sea la más alegre, aunque tengamos que esconder nuestra pasión, esperaré el tiempo que haga falta para decir a todo el mundo que eres el hombre de mi vida.

Te cambiaré un beso por una sonrisa, un silencio por un suspiro, una caricia por un deseo, una pasión por un amor… una vida por un te amo.

Quisiera darte todo lo que nunca hubieras tenido, y ni así sabrías la maravilla que es poder quererte.

Anoche miré al cielo y empecé a dar a cada estrella una razón por la que te quiero tanto. Me faltaron estrellas.

Me haces querer ser mejor persona. Queriendo ser frío, me derrito nada más rozar tu piel.

Un día dejé caer una lágrima en el océano. El día que la encuentre será el día que deje de quererte.

Juguemos al amor el que se enamora pierde.

Por un momento creía que me había muerto y había entrado en el cielo. Pero ahora veo que estoy vivo, y el cielo ha venido a mí.

Como quieres que te olvide, si cuando estoy por olvidarte, me olvido del olvido y comienzo a recordarte.

Dime que NO y me tendrás todo el día pensando en ti, planeando una estrategia para un SI.

Si existe una vida después de ésta, déjame encontrarte en ella.

Lee mis ojos, encontrarás el amor que te pertenece, hallarás las huellas de tu emoción y sentirás en cada mirada lo que siento por ti.

Prefiero morir mañana que vivir cien años sin conocerte.

Quiero tener hijos preciosos algún día, y quisiera preguntar a tus padres consejos sobre cómo lograron hacer algo tan perfecto como tú.

Para una de las personas más hermosas del mundo sin la que mi vida no sería la misma. Por tu cariño, por tu amistad, por tu compañía y por tu amor: te quiero.

Hoy me preguntaron: cuánto vales tú ... pero con lo inseguro que anda el mundo, preferí no decir que vales oro.

Ocupas todo, incluso a aquellos espacios destinados al olvido.

Debo sonreír porque somos amigos... o llorar porque nunca seremos más que amigos.

Sólo dejaré de amarte cuando un pintor pueda dibujar en una tela el ruido de una lágrima.

Te amo y no tengo más que una vida para demostrártelo, te amo y sabes que eres la razón de mi existir.

Vamos a tirar una moneda, si cae cara te quedas conmigo, si cae cruz me quedo contigo.

Ni Wikipedia podría definir lo que siento por ti.

Fui a buscar poesía y todos los caminos conducen a tus ojos.

Te mentí cuando dije que dormía pensando en ti... la verdad es que pensando en ti no puedo dormir.

Me duele saber que me rompiste el corazón... y los pedazos aún te aman.

No hay que ser ingeniero para construir un amor, ni abogado para defenderlo o doctor para salvarlo. Se requiere ser sincero para conservarlo.

Te quiero cuando tienes frío estando a 21º, te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo y adoro la arruga que se te forma cuando me miras como si estuviera loco.

Cuando me dí cuenta que quiero pasar el resto de tu vida contigo, deseo que el resto de tu vida empiece lo antes posible.

No pretendo amarte con locura, simplemente quiero que al amarte sientas que esto es una locura.

Nunca me había detenido a pensar como iba a morir… pero hacerlo en el lugar de la persona que amo sería una buena forma de acabar.

Cuando me pregunten qué era lo que más me gustaba de la vida, yo responderé: tú.

El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.

El corazón no muere cuando deja de latir; el corazón muere cuando los latidos no tienen sentido.

El amor es una palabra muy débil para describir lo que siento. Yo te amro, ya sabes, yo te amou. ¡Te amoo! Con doble o. Tengo que inventarlo para poder decirlo.

Amor es una palabra muy débil para describir lo que siento.

Te amo porque has cambiado mi vida y has dado rumbo a mi corazón.

Te vi y se paró el mundo, mi corazón comenzó a pertenecerte y mi menté me ordenó amarte, y yo obedecí, porque ya te amaba.

Si me dieran la oportunidad de escoger otra vez, te escogería a ti sin pensarlo otra vez.

En el pasado pensé que era imposible encontrar un amor, pero cierto día llegaste tú y me dí cuenta de que nada es imposible.

No me preguntes por qué te amo, tendría que explicarte por qué vivo.

Te garantizo que habrá épocas difíciles y que uno de los dos o los dos querremos dejarlo todo. Pero también te garantizo que si no te pido que seas mío... me arrepentiré durante el resto de mi vida.

El agua apaga al fuego y al ardor los años.

Amor se llama el juego en el que un par de ciegos juegan a hacerse daño.

Cada vez que te digo que te amo, es tan sólo porque siento que eres lo mejor que me ha pasado en la vida y no quiero que pases un día sin escucharlo.

No importa la distancia ni el mar que nos separa, ya que siempre habrá un cielo que nos una.

Tienes permiso oficial para entrar en mi corazón cada vez que quieras, pero esta completamente prohibido que salgas de ahí.

Eres el "Me encantas" mas sinceró que he dicho.

La admiración es amor congelado.

¿Me haces un favor? Sal de mis sueños y entra en mi realidad.

No hace falta que hagas nada, porque sin saberlo, lo haces todo.

¿Puede uno recordar el amor? Es como tratar de evocar el aroma de las rosas en un sótano. Puedes ver la rosa, pero nunca el perfume.

Eres la persona correcta, en el momento perfecto, en el corazón adecuado.

Tengo una noticia mala y otra buena, la mala es que ya no me gustas,la buena es que ahora me encantas!!

Parece que todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado a ti.

Si lees este mensaje es que me amas, si lo borras es que me quieres y si me contestas es que me deseas.

Por ti daría todo, pero… ¿qué podría darte, si todo lo que poseo, es tuyo?

Prefiero haber tenido un aroma de tu cabello, un beso de tu boca o un roce de tu mano que una eternidad sin ello.

Si el propósito de la vida es el amor, entonces el propósito de la mía eres tú.

El amor puede hacerlo todo, y también lo contrario de todo.

El amor es como el vino,y como el vino también, a unos reconforta y a otros destroza.

¿Te has dado cuenta como un corazón son como dos lágrimas al revés?

No quiero una persona perfecta, solo quiero a alguien para hacer tonterías, reír a toda hora y que le encante estar conmigo.

No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo, que lo ignora cuando lo tiene, y lo llora cuando lo pierde.

No cambiaría un minuto de ayer contigo por cien años de vida sin ti.

Cuando te miré tuve miedo de mirarte, cuando te conocí tuve miedo de conocerte y ahora que te tengo, tengo miedo de perderte

.Si amarte fuera la muerte y el no verte fuera la vida, prefiero 1000 veces la muerte y no la vida sin verte.

Ir sin tu amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender un viaje sin un libro, como ir por el mar sin estrella que nos guíe.

Ámame cuando menos lo merezca porque será cuando mes lo necesite.

Tardé una hora en conocerte y solo un día en enamorarme. Pero me llevará toda una vida lograr olvidarte.

Me tengo que comprar un diccionario, porque desde que te vi, me quedé sin palabras.

No sé hacia dónde vamos, lo que sé es que quiero ir contigo.

Nos amamos tanto que el amor está celoso de nosotros.

Tal vez tú no me ames como yo te amo, tal vez tu no me quieras como yo te quiero... pero, si alguna vez me necesitas, yo siempre estaré allí para ti.

