Picaduras de mosquito: esto es lo que pasa en tu interior cuando te pican

Lo que se ve en el vídeo que tienes bajo estas líneas no es un gusano retorciéndose en el interior de algún organismo. Por sorprendente que parezca, es la trompa de un mosquito en el momento justo de picar a un ratón anestesiado. Para sorpresa de los propios investigadores, cuando se observa la picadura a nivel microscópico es muy distinta de lo que esperamos y se producen algunos hechos curiosos.

El vídeo ha sido filmado por un grupo de investigadores contra la malaria que tratan de entender mejor cómo es el proceso de transmisión del parásito Plasmodium que causa la enfermedad a través de la saliva del mosquito. Como explica Ed Yong en Phenomena, el equipo de Valerie Choumet en el Instituto Pasteur de París colocó el microscopio en la piel de un ratón y registró lo que sucedía durante la picadura.

Mira también Descubren el mayor mosquito del mundo: 11 cm de envergadura

Para empezar, la trompa del mosquito es flexible y se mueve en busca de los capilares de los que obtener la sangre. En las imágenes se puede ver cómo la punta gira hasta ponerse casi en ángulo recto en busca de la mejor situación. Esto choca con la imagen que tenemos de la trompa del mosquito como si fuera una aguja.

En segundo lugar, no se trata de una sola trompa, sino de muchos tubos agrupados en una sola estructura que se separan una vez en el interior de la víctima. En el vídeo se observan unos pequeños filamentos que se separan de la punta, que le sirven para profundizar en el tejido. El tubo principal está compuesto en realidad de dos conductos, uno que envía saliva hacia abajo y otro que succiona la sangre. Otro de los datos curiosos descubiertos por el equipo de Choumet es que los mosquitos hacen muchos intentos antes de tener éxito y llevarse su ración de sangre fresca.

Una vez que consiguen localizar una vena, como se ve en otro vídeo, el mosquito puede estar hasta cuatro minutos succionando sin que la víctima note nada, pues su saliva contiene sustancias que insensibilizan la zona, impiden que el vaso sanguíneo se contraiga y que la sangre se coagule.

El equipo del Instituto Pasteur tiene especial interés en ver qué sucede con la saliva del mosquito, donde se acumula el Plasmodium que causa la malaria. En concreto, probaron con ratones inmunizados a la enfermedad para comprobar si la reacción de la saliva es diferente. Lo que vieron es que la saliva interacciona con los anticuerpos del ratón y se forman pequeños grumos y estrecha las venas más pequeñas, obligando al mosquito a buscar otras. De momento, han obtenido unas imágenes espectaculares, pero su esperanza es conocer mejor este proceso para combatir la malaria con nuevas estrategias.

Referencia: Visualizing Non Infectious and Infectious Anopheles gambiae Blood Feedings in Naive and Saliva-Immunized Mice (PLoS ONE) | Vía: Ed Yong (Phenomena)