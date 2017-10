Facebook lanzará sus propias gafas de realidad virtual el próximo año

La realidad virtual continua siendo una gran desconocida para el gran público. Hacer accesible esta tecnología al gran público es una de las obsesiones de Mark Zuckerberg. El creador de Facebook va a lanzar en 2018 unas gafas de realidad virtual a un precio asequible.

La gafas Oculus Go tendrán un precio de 199 dólares. Zuckerberg ha definido a Oculus Go como el primer producto que se ubica en el "punto justo" entre los teléfonos inteligentes y el poder de los ordenadores de mesa. "Es un casco totalmente nuevo y no se necesita conectar con el teléfono o con algún ordenador”, apuntó el creador de Facebook.

La calidad gráfica será comparable a la que se consigue hoy con la plataforma Gear VR de Samsung, que usa los teléfonos de la gama Galaxy. Además, todas las aplicaciones disponibles actualmente para Gear VR serán compatible con Oculus Go.

Oculus Go utiliza cámaras, sensores y software para seguir movimientos que se reproducen en mundos virtuales reproducidos en el casco. "Desde el día uno tendrá una enorme variedad de experiencias y contenido", asegura Hugo Barra, responsable de la división de Realidad Virtual en Facebook.

En cuanto a sus especificaciones, las Oculus Go cuentan con una pantalla LCD con resolución de 2560 x 1440 píxeles y lentes de “nueva generación” que reducen el brillo. No será necesario utilizar auriculares ya que el sonido será envolvete para dar una mayor realidad.

No hay una fecha exacta para su lanzamiento,solo se sabe que será a principios de 2018 cuando podremos disfrutar de las Oculus Go.