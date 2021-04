El Gobierno acuerda ampliar de 20 a 40 años la concesión de licencias para 5G. 

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la ampliación desde 20 hasta 40 años del periodo de concesión de frecuencias de espacio radioeléctrico, con el fin de favorecer las inversiones en redes de infraestructuras necesarias para el despliegue del 5G. Esta medida ya se incluirá en las próximas licitaciones de bandas de frecuencias, entre ellas dos de las tres prioritarias para el 5G -la de 700 megahercios (Mhz) y 26 gigahercios (Ghz)-, según ha anunciado este martes en rueda de prensa la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Se trata de una medida que reclamaba el sector y que supondrá modificar un aspecto puntual de la Ley General de Telecomunicaciones para adaptarlo a lo que establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Hasta ahora, la legislación española fijaba 20 años como máximo para la concesión de licencias de espectro, un tope que se amplía hasta los 40 años tras trasponer esta normativa europea.

El Código Europeo reconoce la necesidad de promover la inversión sostenible en el desarrollo de redes de comunicaciones electrónicas de alta capacidad e incorpora la ampliación del plazo de las concesiones como una manera de garantizar a los operadores estabilidad, previsibilidad y un retorno adecuado de las inversiones realizadas, según fuentes del Gobierno. Desde el sector de las telecomunicaciones se ha saludado esta iniciativa, teniendo en cuenta la situación complicada que atraviesa, entre otros motivos, por la fuerte competencia entre operadores en un mercado fragmentado como el español, donde por otra parte la regulación impositiva no les favorece, según han informado a EFE varias fuentes. A este panorama se le suma ahora las fuertes inversiones que requiere el despliegue para el 5G, que les llega en un momento de descenso de ingresos y de ajustes de costes.

Estabilidad al sector de las telecos

A falta de conocer los detalles de esta medida, las fuentes han coincidido en que el hecho de que se duplique el tiempo de concesión de licencias de 20 a 40 años les otorga cierta estabilidad, teniendo en cuenta el impacto que tendrá en las amortizaciones de inversiones, entre otras. Ninguna de las fuentes consultadas se ha atrevido a aventurar si esta medida afectará a una hipotética variación del precio de salida de la subasta de la banda de 700 Mhz, que está a punto de licitarse y que salió a información pública hace unos meses a un precio de 1.170 millones de euros.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, no descartaba que se modificara el precio de esta subasta, que estaba por encima de lo esperado por el sector. Algunas fuentes han apuntado a EFE que esta medida supone un gesto del Gobierno para apoyar a un sector estratégico como el de las telecos en la inversión en una nueva tecnología que beneficiará a todos. Sin embargo, otras fuentes han sido más cautas y han preferido esperar a conocer las condiciones de la subasta de la banda de 700 Mhz antes de entrar en valoraciones. Desde Digitales, la asociación que representa a las empresas del sector digital, entre ellas las telecos, no se han pronunciado de momento sobre esta medida tras ser preguntada por EFE.

Pendientes de la reordenación de la banda ya subastada

Para el despliegue del 5G, en Europa se han establecido como prioritarias tres tipos de bandas, dos de las cuales no se han subastado, una de ellas la de la de 700 Mhz, que servirá para mejorar la cobertura en interiores de edificios y la penetración en el territorio. Esta banda estaba previsto que saliera a licitación a mediados del año pasado, lo que se pospuso para este primer trimestre de 2021 como consecuencia de la Covid-19.

De momento, la banda no ha salido a subasta, a la espera, entre otros asuntos, del informe por parte de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC). La segunda banda que no se ha subastado es la de 26 Ghz, que se destinará a uso industrial principalmente, y para lo que no hay fecha de licitación. En tercer lugar, figura la banda de los 3,5 Ghz, que ya fue adjudicada, pero que está pendiente de reordenación del espectro, con el fin de que tres de los cuatro operadores que resultaron adjudicatarios puedan tener sus megahercios ubicados de forma contigua (Telefónica, Orange y MásMóvil). Vodafone tiene su espectro situado de forma continua lo que le ha dado hasta ahora cierta ventaja para operar con el 5G, que lo lleva comercializando desde junio de 2019, el primero que lo ha hecho