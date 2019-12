Greta Thunberg regresa a la COP25 para luchar por el espacio de los científicos

La activista sueca Greta Thunberg ha regresado este martes a la Cumbre del Clima de Madrid (COP25) para "dar voz a los científicos", una parte esencial, según dijo, para comprender el cambio climático. Junto a un grupo de científicos de varios países, la joven ha participado en un evento en el inicio de esta jornada de la Cumbre para "poder escuchar la voz de los expertos más alto de lo que se hace hasta ahora", precisó.

"Ha sido maravilloso escuchar a la gente joven de todo el mundo, pero también necesitamos oír a los expertos en ciencia", indicó Thunberg, quien ayer protagonizó un acto con jóvenes de varios países del mundo sobre emergencia climática.

"Yo no soy científica, y por eso hemos invitado a estas personas para mostrar lo que realmente debe saberse, porque actualmente en los medios de comunicación de masas la gente de ciencia no esta suficientemente representada", matizó en otro momento de su breve intervención. También advirtió de que "no nos queda mucho tiempo cómo para permitirnos excluir a los expertos" de la lucha contra la emergencia climática.

"Tenemos una plataforma que debe utilizarse y por eso hemos creado este evento, para que las voces de los científicos se hagan más fuertes", ha sentenciado Greta al comienzo de las intervenciones de los científicos. En esta conferencia abierta a la prensa, ya durante el turno de preguntas, Thumberg ha incidido en la "importancia" de educar en las escuelas y colegio sobre la emergencia climática, pero también ve necesario educar a los adultos. "No hay tiempo para esperar a que los niños crezcan hasta ocupar puestos de poder", ha remarcado. "Necesitamos educar a todas las personas", ha remarcado, despertando los aplausos del público.

En esta misma línea se ha pronunciado la activista Luisa Neubauer, quien ha insistido en que "no hay tiempo" para esperar a las nuevas generaciones, sino que "hay que actuar ya". Antes de dar paso a los expertos, Neubauer ha intervenido para reivindicar estas voces, al tiempo que ha apuntado que, si bien "las palabras no cambian nada", las huelgas de los jóvenes del mundo han provocado que "se abra el debate".

La mediática activista sueca, de 16 años, llegó el pasado viernes a Madrid procedente de Lisboa para participar en diversos actos de la cumbre climática que tiene lugar en la capital de España y que se clausurará el próximo 13 de diciembre.