El helicóptero Ingenuity prueba que el cielo de Marte ya no supone un límite. 

El exitoso primer vuelo del ligero helicóptero Ingenuity en Marte abre nuevas rutas para la exploración espacial en otros mundos y con el convencimiento más arraigado de que el cielo, al menos el del planeta rojo, ya no es el límite, como lo señaló este lunes el jefe de la NASA, Steve Jurczyk. "No sabemos exactamente a dónde nos llevará el Ingenuity, pero los resultados de hoy indican que el cielo, al menos en Marte, puede no ser el límite", manifestó Jurczyk, administrador interino de la agencia aeroespacial estadounidense tras los vítores de rigor en la sala de control del JPL, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en California.

Este lunes, por casi 40 segundos, el pequeño artefacto de menos de dos kilos de peso se alzó desde la superficie marciana hasta unos 3 metros de altitud, para luego descender sin incidentes en el suelo. Culminaba así el hito histórico de efectuar el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta tras seis años de trabajo, un momento que la NASA equipara con la hazaña de los hermanos Wright, quienes en 1903 realizaron el primer vuelo a motor.

Por ello, el que es el primer aeródromo extraterrestre ha sido bautizado como el Wright Brothers Field. Debajo de sus rotores el helicóptero lleva además un pequeño trozo de tela de las alas del avión de los hermanos estadounidenses, "en reconocimiento al ingenio y la innovación que continúan impulsando la exploración", como explicó hoy el administrador para Ciencia de la NASA Thomas Zurbuchen.

Una vez en el aire, el Ingenuity tuvo tiempo para tomar una foto en blanco y negro de su propia sombra sobre Marte, un registro visual del primero de los por lo menos cinco vuelos que tiene previsto efectuar sobre el aire marciano, el próximo de ellos programado para el jueves de esta semana. "Lo que ha hecho el equipo del Ingenuity ha sido darnos la tercera dimensión, nos ha liberado de la superficie para siempre de cara a la exploración", destacó en rueda de prensa posterior al vuelo el director de JPL NASA, Michael Watkins.

El ejecutivo agregó que tras el hito de este lunes, la NASA podrá hacer una combinación de la investigación y reconocimiento en superficies e "incluso experimentación científica en sitios inaccesibles para un rover". Una empresa que en el caso del vuelo de esta mañana no es fácil. Aunque la gravedad del planeta rojo es aproximadamente un tercio de la nuestra, la presión de la atmósfera en la superficie solo es el 1% de la terrestre, por lo que sus palas tuvieron que rotar mucho más rápido, a 2.537 revoluciones por minuto.

El Ingenuity, de 49 centímetros de alto, no contiene instrumentos científicos dentro de su fuselaje en forma de cubo, dado que su cometido es en realidad una prueba para futuras misiones en Marte que puedan incluir perspectivas aéreas de zonas de difícil acceso. Por ello, carga más bien sensores, cámaras y baterías. Al momento de realizar el vuelo, que fue autónomo y por lo mismo no fue observable desde la Tierra en tiempo real, se hallaba a 64 metros del rover Perseverance, que registró el momento con una de sus cámaras y ejerció de enlace entre el helicóptero y la Tierra.

"Es un día inolvidable", dijo en la sala de prensa, visiblemente emocionada, Mimi Aung, gerente del proyecto para Ingenuity en el JPL, tras mostrar un vídeo del vuelo completo de hoy y que fue registrado por una de las cámaras del Perseverance, el rover en el que el helicóptero viajó hasta el planeta rojo el pasado 18 de febrero. Ese vídeo ha sido parte de los datos que el equipo del Ingenuity en JPL, en California, empezó a recibir hoy, entre ellos la confirmación del vuelo sobre las 3.46 de la madrugada, hora local del Pacífico (las 12.46 horas en España).

El hito logrado por el pequeño helicóptero, que ese 18 de febrero llegó en la barriga del Perseverance al cráter Jezero, supone "el último de una larga e histórica tradición de proyectos de la NASA que logran un objetivo de exploración espacial que antes se creía imposible", como resaltó hoy Jurczyk. El ejecutivo puso de relieve el esfuerzo conjunto desplegado por diferentes departamentos de la agencia espacial, en lo que ha sido una "integración única" para el éxito de la misión de hoy.

Desde que abandonó su cobijo en el Perseverance y fue puesto en la superficie del cráter el pasado 3 de abril, la misión del helicóptero durará en principio 30 soles (días marcianos), de los que lleva ya 16. Según se informó en la rueda de prensa posterior, en las próximas horas el equipo del Ingenuity continuará recibiendo información, así como fotografías y vídeos, parte de los cuales fueron mostrados a la prensa hoy, tras lo cual determinarán si el jueves la aeronave podrá hacer su segundo vuelo.

Justin Maki, científico del equipo del Perseverance, señaló esta tarde que en los próximos vuelos que haga el helicóptero se intentará ir "más alto, más lejos y más rápido", y que en alguno de ellos esperan poder registrar sonidos. Los científicos de la NASA no tienen planeado por el momento el envío de otro helicóptero al planeta rojo o a alguna otra región del Sistema Solar, meta que el Ingenuity hoy ha hecho más alcanzable.