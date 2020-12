El consejo de los médicos de familia: pasar la Navidad con los convivientes 

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC) ha llamado a la ciudadanía a celebrar las navidades entre las personas que conviven en el mismo domicilio, además de mantener las medidas sanitarias de distanciamiento y ventilación frecuente para evitar contagios de coronavirus.

El Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de esta sociedad entiende "la presión a la que se ven sometidos los distintos gobiernos ante la necesidad que tiene la población" de encontrarse con los suyos, pero avisa de que la evidencia científica y las experiencias precedentes de flexibilización de las medidas de distancia social aparejan un elevado riesgo.

"La población debe asumir que no estamos libres del periodo pandémico", subraya en un comunicado en el que alude al informe de actualización del pasado día 4 "Risk of COVID-19 transmission related to the end-of-year festive season" del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)" que evalúa el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 a la población general y personas vulnerables en la UE en navidades.

El citado documento indica que "dada la situación epidemiológica actual y las medidas implementadas, y anticipando las reuniones, eventos, movilidad e informes de fatiga de fin de año a las medidas en la UE/EEE y el Reino Unido, el riesgo que representa la pandemia de Covid-19 para la población general se evalúa como alto" y, para las personas vulnerables, "como muy alto".

Así, este grupo alerta de que existe un "riesgo manifiesto de enfrentarnos a un repunte importante de casos" e incluso a una tercera ola en el caso que se flexibilice el distanciamiento social, que coincidiría con la epidemia estacional anual de gripe.