Misión, vacuna Covid-19: siete españoles firman la declaración mundial de la OMS

Manifiesto mundial de la élite científica internacional más para acabar con la mayor pandemia en 100 años que sufre la humanidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está coordinando el desarrollo de test diagnósticos, vacunas y terapias para este el nuevo coronavirus SARS-Cov-2. La OMS ha conseguido aunar los esfuerzos e inteligencia colectiva de una alianza de 'sabios' que trabajan en el desarrollo de diferentes vacunas contra el Covid. Ese pacto ha quedado plasmado en una declaración pública de 129 expertos en la que se comprometen "a fortalecer una colaboración mundial sin precedentes, la cooperación y el intercambio de datos ya en curso”.

Entre los 129 investigadores seleccionados se encuentran siete españoles. Se trata de Estefanía Rodríguez y César Muñoz-Fontela, del instituto alemán Bernhard-Nocht-Institute for Tropical Medicine; Federico Martinón-Torres, del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (España), Adolfo García-Sastre, del Icahn School of Medicine at Mount Sinai (EEUU), Luis Enjuanes e Isabel Sola, del Centro Nacional Biotecnología (España); y Rafael Delgado, del Hospital Universitario 12 de Octubre. Junto a ellos, otros 122 reputados profesionales a nivel mundial que trabajan en el mismo sentido, aunque en diferentes centros, universidades o empresas privadas.

Todos ellos participan en diferentes desarrollos de tratamientos o vacunas contra el Covid-19. La OMS ha identificado 70 candidatas a ser la vacuna, algunas de ellas complementarias entre sí. Entre las investigaciones mencionadas se encuentran dos versiones del estudio de Enjuanes y Sola en el Centro Nacional de Biotecnología. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, auguró que para "finales de abril" podrían contar con una recomendación mejor argumentada sobre la validez de la vacuna completa que se desarrolla en el CNB.

Toda colaboración es poca ante los estragos que está provocando el Covid-19, que ya se ha cobrado la vida de 114.331 personas en todo el mundo y ha infectado a más de 1,8 millones de habitantes 184 países del mundo. Solo en España, se han registrado 17.489 muertos en cuestión de un mes y medio, con más 160.496 contagios en todo el país.

La OMS pone fechas a los principales hitos de la pandemia y este 13 de abril puede ser uno de ellos. El 31 de diciembre de 2019, el organismo recuerda que fue informado de un grupo de casos de neumonía de causa desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei de China. Las autoridades chinas identificaron el SARS-CoV-2 como el virus causante de la epidemia el 7 de enero de 2020, y la enfermedad fue bautizada como enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19) por la OMS el 11 de febrero de 2020.