La NASA cancela la misión de Artemis I por problemas en uno de los motores.

El lanzamiento de la misión espacial no tripulada Artemis I de la NASA, compuesta por la nave espacial Orion y el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), no se ha realizado este lunes por problemas en uno de los motores. Sin embargo, la NASA no descarta que tras dar descanso al exhausto equipo de operaciones y corregidos los fallos, pueda despegar la misión desde Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida, el próximo viernes.

"No hay cero posibilidades de que el lanzamiento se lleve a cabo el viernes", dijo en rueda de prensa Mike Sarafin, director de la Artemis I, quien subrayó que "necesitan tiempo" para revaluar aspectos técnicos como "las condiciones térmicas" y el mantenimiento de la presión en una válvula del motor 3. Por eso, las próximas 48 horas serán clave: "Si en este tiempo logramos resolver los problemas técnicos, el viernes podría ser el día del lanzamiento", añadió Sarafin en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral.

Así lo ha informado la NASA a través de su perfil de Twitter, donde ha precisado que se trataba de "un problema de sangrado del motor". En concreto, se ha detectado durante una prueba de purga en el motor RS-25 número 3 -de los cuatro que hay- en la parte inferior en la etapa central. La prueba consiste en hacer circular hidrógeno líquido frío a través del motor para prepararlo para el lanzamiento. En este caso, el mencionado motor tenía problemas al enfriarse.

El lanzamiento desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, que estaba previsto para las 8.30 horas (hora local), en Florida (Estados Unidos), ha sido así cancelado, después de haber sufrido varios minutos de retraso. Al respecto, el administrador de la NASA, Bill Nelson, ha señalado que el lanzamiento no se hará "hasta que todo esté bien" y ha subrayado la complicación de la máquina. Asimismo, en una rueda de prensa de la NASA este lunes por la tarde, ha defendido la decisión del aplazamiento porque, ha insistido, se trata de una misión de riesgo y "todo tiene que ser lo más seguro posible".

Por su parte, el responsable de la misión Artemis, Mike Sarafin, ha asegurado que todavía no se ha fijado una nueva fecha para el lanzamiento del cohete. De hecho, los responsables de la misión se reunirán este martes para discutir las opciones al respecto. "Hoy vamos a dar tiempo al equipo para que descanse y vuelva mañana a evaluar lo aprendido y desarrollar una serie de opciones", ha añadido, para reiterar que es "pronto" para marcar las posibles fechas del nueve intento. Una de las posibilidades es el 2 de septiembre.

Sarafin también ha explicado que la NASA ya sabía que el problema de purga del motor era un "riesgo" de cara a este lanzamiento, ya que fue un tema que se habló en la revisión de preparación para el vuelo. Igualmente, ha detallado que cuando el equipo comenzó a trabajar en el motor 3 para solucionar el problema presentado hoy, se detectó otro problema con "la válvula de ventilación en el tanque interior" del mismo.

"Nuestro compromiso con el Programa Artemis sigue firme, y volveremos a la Luna"

Problema en la válvula de ventilación

"La combinación de no poder enfriar el motor número 3 y luego el problema de la válvula de ventilación hizo que nos detuviéramos", ha aclarado, para añadir que también hubo "una serie de problemas meteorológicos". Además, ha afirmado que el tiempo meteorológico habría impedido el despegue al comienzo del período establecido debido a precipitaciones. "Después, en el transcurso de la ventana de lanzamiento, los rayos dentro del área de la plataforma no nos habrían permitido hacerlo", ha agregado.

Al respecto, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que había acudido al lugar para presenciar el lanzamiento, ha lamentado que finalmente este no se produjese, pero ha resaltado que el intento ha proporcionado "datos valiosos" al equipo que pone a prueba "el cohete más poderoso de la historia". "Nuestro compromiso con el Programa Artemis sigue firme, y volveremos a la Luna", ha concluido en una publicación en su perfil de Twitter. La misión Artemis I pretende ser el primer paso, aún sin tripulación, para sucesivas misiones con el objetivo final del regreso de astronautas a la superficie de la Luna y hacer posible una presencia humana a largo plazo durante las próximas décadas.

Los objetivos principales de Artemis I son demostrar los sistemas de Orion en un entorno de vuelo espacial y garantizar un reingreso, descenso, amerizaje y recuperación seguros antes del primer vuelo con tripulación en Artemis II, informó la NASA en un encuentro informativo este 29 de agosto. La duración de la misión está fijada entre cuatro y seis semanas, con un recorrido de 2,1 millones de kilómetros, con varias órbitas a la Tierra y a la Luna en su periplo.