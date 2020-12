Qué se sabe de la nueva cepa de la Covid: ¿afecta al desarrollo de las vacunas?

Cuando ni aún se había entrado de lleno en la tercera ola. Cuando apenas quedan tres días para la llegada de la Navidad (que tanto España como sus vecinos europeos llevan tiempo 'preparando') y de la que han alertado asiduamente científicos, epidemiólogos, etc. Cuando la llegada de la vacuna había, por fin, arrojado algo de luz... una nueva cepa del coronavirus detectada en el sureste de Reino Unido ha hecho saltar las alarmas. Tanto que más de una decena de gobiernos han impuesto restricciones a vuelos y transportes procedentes del país británico (España, por su parte, espera la decisión de la Unión Europea, aunque asegura que reforzará el control de las PCR en Barajas). Por cierto, que como consecuencia de esto último, IAG (Iberia) ha amanecido este lunes con un derrumbe de sus acciones del 20%, al mismo tiempo que el Ibex se despertaba con un retroceso de más del 3%.

Volviendo a la cepa de la Covid-19, multitud de incógnitas y preguntas se han antojado otra vez esenciales: ¿qué significa ahora esto? ¿Las vacunas que llegarán la próxima semana ya no son suficientes? ¿Es más mortal?

La primera vez que se identificó esta nueva variante fue el 20 de septiembre en el condado de Kent. No ha sido hasta el 14 de diciembre, cuando el secretario de salud de Reino Unido, Matt Hancock habló, por primera vez, de su existencia, hasta que ha sido confirmada por el Servicio de Salud y el consorcio británico de secuenciación de la Covid-19 (COG, por sus siglas en inglés).

Por qué se produce una mutación

Huelga decir que un virus mutante, por mucho que suene a ciencia ficción, es de lo más normal, pues es, básicamente, lo que hacen los virus: cambiar y mutar. "Las mutaciones surgen de forma natural en el genoma del SARS-CoV-2 a medida que el virus se replica y circula en la población humana", detalla en su comunicado el COG. Si hablamos de este coronavirus en particular, pueden surgir debido a errores aleatorios durante la replicación del virus o ser inducidas por proteínas antivirales dentro de las personas contagiadas o mediante una mezcla genética.

Lo que se espera de la mayoría de las mutaciones es que no tengan ningún impacto. Por ejemplo, según detalla The Conversation, cuando se analizaron los reemplazos de mutaciones individuales en más de 50.000 genomas de la primera ola, no se detectó ninguna cepa que alterase significativamente la aptitud viral, es decir, su capacidad para reproducirse. Sin embargo, de vez en cuando, hay casos en los que una combinación particular, puede ofrecer al 'bicho' cierta ventaja, si se da el entorno epidemiológico adecuado.

¿Esta nueva cepa es más letal?

Por el momento, no hay evidencia científica de que esta nueva variante del Sars-Cov-2 sea más letal o más grave. Lo que sí se ha desprendido de las investigaciones preliminares es que la capacidad y velocidad de retransmisión de esta nueva cepa es mucho más fácil. "Puede ser hasta un 70% más transmisible que la variante anterior", dijo este fin de semana Boris Johnson.

¿Afectará al desarrollo de las vacunas?

Los conjuntos más notables de mutaciones son las que se encuentran en la proteína de pico, que es, según explica la BBC, la llave que usa el virus para abrir la puerta a las células de nuestro cuerpo y apoderarse de ellas. Estas mutaciones alteran la parte más importante de ese pico, conocida como "dominio de unión al receptor". ¿El motivo? Cuando el pico hace contacto por primera vez con la superficie de las células de nuestro cuerpo, cualquier cambio que facilite la entrada del virus, probablemente le dará una ventaja.

En el caso de las tres vacunas candidatas -Pfizer/BioNTech, Moderna y Oxford/AstraZeneca- entrenan el sistema inmunológico para que ataque al pico. El cuerpo aprende a atacar a múltiples partes de ese pico, por lo que los expertos están convencidos de que el antídoto funcionará igual contra esta nueva variante.