Un tratamiento experimental habría eliminado el VIH a un hombre en Brasil.

Un hombre brasileño que padece el VIH no ha mostrado indicio alguno de la presencia del peligroso virus que causa la enfermedad en su cuerpo desde hace más de un año. El paciente recibió una intensa terapia experimental dirigida a eliminar el patógeno oculto en su organismo, y sus resultados apuntan a que ha tenido éxito.

El caso todavía está pendiente de verificación y los científicos a cargo del ensayo han advertido de que es demasiado pronto para decretar que se ha encontrado una cura. "Estos son resultados emocionantes, pero son preliminares", ha afirmado la doctora Monica Gandhi, especialista en SIDA de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) en declaraciones recogidas por 'Univisión'. Para le experta "esto sucedió con una persona, una sola persona" y no con las cuatro otras que recibieron el mismo tratamiento, por lo que a día de hoy no es posible cantar victoria. Otro especialista de la misma universidad, el doctor Steven Deeks, ha insistido en que el hallazgo "no es una cura", solo un caso interesante que merece más estudios.

El caso del paciente 'recuperado' fue descrito en una conferencia sobre SIDA en la que investigadores revelaron además un avance importante en la prevención: una inyección de un medicamento experimental cada dos meses fue más efectivo que las píldoras diarias de Truvada para prevenir que hombres homosexuales no se infecten por su pareja. Los científicos presentes han declarado que centenares de miles de personas toman esas píldoras preventivas y la inyección les daría una nueva opción.

Las conclusiones son preliminares, pero si el caso brasileño se confirma, sería la primera vez que el virus ha sido eliminado en un adulto sin un trasplante de médula o de células madres. Los expertos independientes quieren determinar si la remisión perdura para que la combinación de medicamentos en la terapia que recibió sea usada en más pruebas.