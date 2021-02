La vacuna de Pfizer y BioNTech, efectiva contra las cepas británica y sudafricana.

Siguen los avances sobre los efectos de las vacunas de la Covid-19. Pfizer y BioNTech han anunciado la publicación en la revista científica 'Nature Medicine' de datos procedentes de estudios 'in vitro' que demuestran que los sueros de personas vacunadas con su inmunización neutralizan el SARS-CoV-2 con mutaciones clave presentes en las variantes del Reino Unido y Sudáfrica. Estos datos, basados en estudios realizados por Pfizer y la University of Texas Medical Branch (Estados Unidos), se publicaron inicialmente el pasado 27 de enero a través del servidor de preimpresión 'on line' bioRxiv, según recoge Europa Press.

Para estudiar el efecto de estas mutaciones, se probaron tres virus recombinados con mutaciones clave contra el panel de sueros humanos de 20 participantes en el ensayo de fase 3 previamente informado que habían sido inmunizados con la vacuna de Pfizer-BioNTech. De las tres variantes recombinantes, una tiene una mutación común a las variantes del Reino Unido y de Sudáfrica (N501Y), otra tiene mutaciones comunes a la variante del Reino Unido (delección 69/70+N501Y+D614G), y la tercera tiene mutaciones comunes a la variante de Sudáfrica (E484K+N501Y+D614G). Los sueros de los individuos vacunados con la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech neutralizaron todas las cepas de SARS-CoV-2 analizadas.

En consonancia con informes recientes sobre la neutralización de la variante del SARS-CoV-2 o de los pseudovirus correspondientes por parte de sueros de convalecientes o de postinmunización, la neutralización contra el virus con las tres mutaciones clave presentes en la variante sudafricana (E484K+N501Y+D614G) fue ligeramente inferior en comparación con la neutralización del virus que contenía las demás mutaciones evaluadas. Sin embargo, las compañías creen que "es poco probable" que las pequeñas diferencias en la neutralización viral observadas en estos estudios conduzcan a una reducción significativa de la eficacia de la vacuna.

"Pfizer y BioNTech se sienten alentados por los resultados de estos primeros estudios 'in vitro' y actualmente están evaluando el conjunto completo de mutaciones en la proteína de la espiga de la variante sudafricana. Aunque estos resultados no indican la necesidad de una nueva vacuna para hacer frente a las variantes emergentes, las empresas están preparadas para responder si una variante del SARS-CoV-2 demuestra que escapa a la inmunidad de la vacuna Covid-19", aseguran en un comunicado.