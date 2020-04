Tom Hanks, el actor invencible, portada de Gentleman mayo

Es, posiblemente, el actor más conocido del mundo. Cada cual lo recordará por una película diferente: unos por 'Forrest Gump', otros por 'Philadelphia', o por 'Inferno', 'Sull', o cualquiera de las entregas de Toy Story, por 'Náufrago' o por 'La Terminal'. Único en su especie en Hollywood, Tom Hanks lleva muchos sombreros sobre la cabeza: el de productor y el de director, pasando por el de creador de aplicaciones ('typewriter') y, por supuesto, el de actor, autor de historias para la revista New Yorker y, por si no fuera suficiente, también el de escritor. En 2017 publicó 'Uncommon Type. Some Stories', colección de una veintena de historias breves. Aficionado a pasear por la ciudad, sin reparos para retratarse con los vecinos, Hanks es una estrella a quien el éxito vuelve humilde, a quien cualquiera desearía tenerle de vecino en su barrio. Brian Grazer, productor de Apollo 13, contó en una ocasión que uno de los criterios para elegir al protagonista de la película fue preguntarse: “¿Quién es la persona que todo el mundo querría que se salvase?” La respuesta fue, claro, Tom Hanks.



En Philadelphia (1993), por la que obtendría su primer Oscar.



Con decenas de películas en su haber –casi un centenar incluyendo episodios de series de televisión, especiales y documentales–, su último estreno ha sido 'A Beautiful Day in the Neighborhood', traducida como 'Un amigo extraordinario', donde se mete en la piel de Fred Rogers, un personaje televisivo norteamericano que estuvo durante décadas enseñando a los más pequeños cómo enfrentar sus emociones, un célebre personaje, entrañable y querido por varias generaciones que se ve sometido al juicio no siempre benévolo del cínico e incrédulo periodista Lloyd Vogel –interpretado por Matthew Rhys–, que ha aceptado el encargo de escribir una biografía sobre él.

Al comenzar la entrevista hablamos sobre cómo percibe el mundo actual, aún no sacudido por el coronavirus, o al menos no con la virulencia actual. De hecho, la enfermedad no había alcanzado, como haría semanas después, al propio Hanks y su mujer, Rita Wilson, quienes el pasado 11 de marzo sorprendieron a sus seguidores con un mensaje en las redes sociales en el que informaban de que se encontraban en tratamiento en Australia tras haber sido diagnosticados de Covid-19. La humorística respuesta de las redes puso sobre el actor el baremo de lo que le podía pasar a la humanidad: si alguien que había sobrevivido a un naufragio, a un accidente espacial, a un secuestro de piratas marítimos, a una suicida misión bélica en plena guerra mundial o a un aterrizaje de emergencia en el río Hudson no era capaz de superar el virus, mal íbamos. Pero lo logró, y a mediados de abril reapareció presentando desde su casa un episodio especial del programa Saturday Night Life.



Su papel en 'Forrest Gump' (1994) le valió su segundo Oscar consecutivo.

Nada de eso había ocurrido cuando esta conversación se produjo. Sirva entonces para reducir a un mal paréntesis aquella pesadilla. Volvamos a Un amigo extraordinario. “El cinismo se ha convertido en eje central de nuestra sociedad. Es un gran producto porque permite crear teorías conspiratorias. Cuando nos enfrentamos a un mensaje tan simple como el de Un amigo extraordinario nos asustamos. Debemos permitirnos el placer de sentirnos bien”, dice el actor.

No es la primera vez que Hanks interpreta una historia basada en hechos reales. “Hay algo realmente interesante en interpretar a una persona real, porque puedes conocerle y decirle que vas a contar algo que tal vez nunca dijo y hacer cosas que nunca hizo, pero que vas a intentar hacerlo de la forma más auténtica posible. Creo que son las emociones de la historia lo importante en este filme: el personaje nos guía. Para mí ha sido maravilloso descubrir al personaje de Fred Rogers. Si nunca lo ha visto, búsquelo en internet. Era un hombre amable, que solía hacerte sentir incómodo. El rodaje fue un infierno, porque tuve que aprender toda su rutina mientras la llevaba a cabo. Pensaba que era fácil, pero qué equivocado estaba”.



Embarcado en una misión casi suicida en Salvar al soldado Ryan (1998).



El cinismo se ha convertido en la posición predeterminada para gran parte de la sociedad en las relaciones diarias. ¿Por qué?

Porque es fácil y hay mucho dinero que ganar. Es un gran producto para vender. Cuando Fred Rogers vio por primera vez la programación infantil (en la década de 1950), vio algo que era cínico, y nos hemos acostumbrado tanto a ese mensaje que cuando nos encontramos con algo tan simple como “es un hermoso día en el vecindario” parece que recibimos una especie de bofetada.

¿Estamos viviendo el infierno en la tierra?

Cuando rodé 'Inferno', una de las cosas que hablé con Howard (Ron, el director), antes de adaptar el libro a la película, fue sobre el concepto del infierno creado en la tierra. Dante describe un lugar específico en su obra. Nuestro filme, con la percepción de la sobrepoblación, plantea la idea de si no estaremos creando nuestra propia versión del infierno de Dante aquí mismo, en el mundo real.



'Náufrago' (2000), de Robert Zemeckis, otra de esas interpretaciones inolvidables.



Además de actor, es usted un hombre de letras. Ha escrito guiones, ha creado una aplicación para redactar y publica cuentos en la prestigiosa revista The New Yorker. ¿Por qué le interesan tanto las letras?

Los humanos recordamos historias más que verdades o lecciones, y creo que no hay mejor manera de pasar una hora y media o dos horas que en las manos de alguien que sabe contar historias. Me da lo mismo que sea en un campamento de verano, alrededor del fuego, en una mesa cenando con amigos, o en el cine. Me gusta formar parte de un grupo de personas que sabe narrar atractivamente una buena historia.

Usted, que ha filmado tantas historias al filo de la muerte, ¿alguna vez la ha sentido cerca en la realidad?

Soy un cobarde, jamás me he atrevido a nada que me pusiera cerca de la muerte. Una vez tuve que nadar en mar abierto, rodando Náufrago, y salí casi llorando del agua. No, nunca he experimentado nada de lo que le pasa a Langdon (el personaje de Inferno). Solo recuerdo, de mi época de estudiante, un accidente en que casi me rompo la cabeza contra un autobús montando en moto. En la vida real hay varios personajes que todos representamos: el villano, el cobarde, el héroe o el espectador. Yo soy el espectador.

Nos tiene acostumbrados a representar héroes que son gente común haciendo cosas extraordinarias ¿Es eso lo que realmente le interesa de las historias?

A mí me gusta la fantasía. De niño, mi película favorita era Viaje fantástico, la historia de un submarino miniaturizado con los protagonistas dentro, e inyectado en el flujo sanguíneo de una persona con una aguja hipodérmica, y además Rachel Welch aparecía en un apretadísimo traje de buceo (lo cual era un bonus añadido).



En 'La Terminal' (2004), de Steven Spielberg, con quien ha rodado en varias ocasiones.

"Me parece la mejor película que se ha hecho. Pero otra razón por la que vamos al cine a que nos cuenten historias, es porque podemos habitarlas. Nos preguntamos qué haríamos en las circunstancias de los protagonistas, y aunque no estemos en una isla, en un avión o a caballo, hay elementos de comportamiento con los que nos identificamos. Mírame bien, mi aspecto no intimida, soy un actor limitado por su apariencia. Sin embargo, tengo la oportunidad de interpretar gente normal en situaciones increíbles, y eso es algo que sucede cada día. Cuando encuentro un filme capaz de capturar esa idea de una forma cautivadora, firmo de inmediato".