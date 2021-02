Airbnb canceló hasta 5.000 intentos de reservar pisos para hacer fiestas ilegales. 

La plataforma de alquiler vacacional Airbnb ha eliminado en España desde el inicio de la pandemia 800 anuncios de pisos turísticos y ha bloqueado unos 5.000 intentos de reserva para evitar que se organicen fiestas ilegales, según ha informado a Efe la compañía. Airbnb asegura que trabaja "estrechamente" con la Policía a través del portal para "peticiones legales y judiciales", en lo referente a la celebración de este tipo de festejos.

Desde agosto del año pasado, la empresa prohibió de forma total la celebración de fiestas y eventos en sus alojamientos y situó en un máximo de 16 personas el límite de los huéspedes. "Mientras dure la pandemia, hemos desactivado el filtro 'se permiten eventos' en el buscador, y fortalecimos nuestras políticas para prohibir las reuniones que infringiesen las medidas sanitarias", subrayan desde esta plataforma.

Por todas estas infracciones, la compañía ha suspendido en el último año en España casi 100.000 cuentas de huésped y advierte de que seguirá tomando acciones contra quienes no cumplan la normativa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto el foco en los pisos turísticos de la capital, ya que muchos de ellos se producen fiestas ilegales, ha dado a conocer este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien ha cifrado en 300 las fiestas ilegales que han sido detectadas este fin de semana en Madrid por la Policía Municipal.

Tras apuntar que no hay "patrón homogéneo" en todas ellas, ha añadido que el Consistorio trabaja sobre todo en los pisos turísticos con el objetivo de que no se usen para ese fin. "Ese dispositivo funciona, pero si no acabamos de rematar la tarea es porque no podemos colocar un policía detrás de cada madrileño", manifestaba desde el Retiro este lunes.

Martínez-Almeida animó "a los ciudadanos que denuncien, adviertan a la Policía Municipal" si tienen constancia de la celebración de alguna de estas fiestas por una "cuestión de responsabilidad". Sobre lo que participan en ellas apuntó que "son profundamente insolidarios, irresponsables, y su afán de pasarlo bien hace que personas enfermen, vayan a UCI y mueran". "Actuaremos con el rigor de la ley, con dificultades, pero no cejaremos en nuestro esfuerzo", apostilló.