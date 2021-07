Alba tira de chequera y se hace con un edificio en la Castellana por 54 millones

Según ha informado el brazo inversor de Banca March a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Corporación Financiera Alba ha adquirido al fondo alemán DWS el inmueble sito en el número 42 del Paseo de la Castellana de Madrid por un importe total de 54,6 millones de euros.

Alba ha formalizado la adquisición de este inmueble, ubicado en la zona de Rubén Darío y que cuenta con 4.500 metros cuadrados de superficie en once plantas, a través de su filial íntegramente participada Alba Patrimonio Inmobiliario. La firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios CBRE ha asesorado mediante una operación 'off market' -inmuebles que no están anunciados al público para su venta- a Alba para la compra del edificio.

Para Miguel Fuster, head of Investment Properties de CBRE, "esta operación, pone de manifiesto nuestro liderazgo en esta zona, tan importante para los negocios de la capital, ya que aparte de contar con una ubicación excelente y bien comunicada con el aeropuerto, la estación de Atocha y el centro urbano, está en uno de los puntos más atractivos del paseo de la Castellana por su inmediatez al barrio de Salamanca, donde se concentra junto a la gran variedad de retail, zonas de calidad de oficinas y residencial de lujo".

"Esta transacción, también demuestra el alto nivel de demanda de producto de calidad en zonas prime de la capital por parte de los inversores core. Por otro lado, producto muy poco disponible, ya que apenas se ven operaciones en el eje Castellana", según indica Diego Contreras, director de Office Investment Properties de CBRE.