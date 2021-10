El sector inmobiliario pierde el miedo al alquiler pese a la futura Ley de Vivienda

Las futuras promociones de vivienda nueva ya no están destinadas exclusivamente a la compra. El sector inmobiliario ha evolucionado en los últimos tiempos hacia un mercado que era tabú para sus intereses: el del alquiler. La evolución socioeconómica y las demandas de la ciudadanía están detrás de un giro que ya no tiene vuelta de hoja. Lo que se ha traducido en una apuesta por el conocido como 'Build to Rent' (construir para alquilar), que ya forma parte de las operaciones recientes de las promotoras y firmas más destacadas. Un segmento de negocio que está en auge a pesar de los rumores de los últimos meses sobre lo que podría traer la Ley de Vivienda estatal. Y que no está previsto que se resienta a pesar de la intervención del mercado que contempla la norma en el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos.

La inmersión total de las compañías en el también llamado BTR se produjo en el último lustro, cuando empezaron a aflorar las inversiones en este sentido. Según explican fuentes del sector, el momento actual se define con que "las promotoras han perdido el miedo al alquiler". Algo que se explica con que se dieron cuenta de que, además de que podía ser rentable, servía para dar respuesta a una demanda de la sociedad. Especialmente en lo que respecta a los jóvenes, que por sus circunstancias salariales y laborales se tienen que decantar mayoritariamente por vivir como arrendatarios. Los últimos proyectos anunciados atestiguan que esa implicación en este ámbito ya es estratégica.

El factor de responder a la demanda de los jóvenes es uno de los que más pesa en los planes de las firmas. Las fuentes del sector consultadas aseguran que los altos ejecutivos y los encargados de diseñar sus inversiones "son muy conscientes de que existe un problema con el acceso a la vivienda de la población más joven". Esto ocurre sobre todo en el caso de los que están interesados en comprar. "No suelen tener dinero para dar la entrada que reclaman los bancos. Por lo que no les queda otra que mantenerse en el alquiler a pesar de que su intención es invertir en una propiedad, lo que sería beneficioso para todos", señalan las mismas fuentes. Una idea de falta de liquidez que es una de las patas de su inmersión en la oferta de construcciones destinadas directamente para el alquiler.

Las últimas grandes operaciones

El interés en desplegar el BTR se ha mostrado en los anuncios más recientes de distintas promotoras. Una de las que más ha potenciado este mercado en los últimos años ha sido Aedas Home, que está haciendo una apuesta decidida por un ámbito que antes le era ajeno por su concepción clásica del negocio. Actualmente, la firma que lidera David Martínez dispone de nueve proyectos de los que saldrán más de 1.100 viviendas para este fin. En torno a 200 pisos ya han sido entregados, los cuales están situados en las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. Aedas también está desarrollando promociones para la 'joint venture' de Grupo LAR y Primonial y para Lazora.

Grupo LAR es precisamente otro de los que más se está volcando en su nueva división de 'Build to Rent' a través de su asociación con la francesa Primonial. Esto les ha llevado a crear una plataforma llamada Vivia para gestionar sus construcciones destinadas al alquiler. Una idea con la que buscan dar un salto en este ámbito, para lo que han pensando en permitir a terceros incorporarse a ese espacio para que desarrollen sus promociones. El plan actual consiste en hasta 1.670 unidades en desarrollo que se encuentran en distintas fases de ejecución. Las cuales no están solo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Alicante, Murcia, Granada o Valladolid también contarán con pisos de esta tipología.

En esa misma línea se mueven Partners Group y Dunas Capital, que se han sumado a la opción de lanzar una plataforma para hacer inversiones en residencial en alquiler. Su vehículo se llama Nuva Living, y ya dispone de hasta 200 viviendas con el objetivo de alcanzar las 1.500 en distintos puntos del país en los próximos cinco años. La idea es invertir hasta 400 millones de euros. Ambas firmas consideran que se trata de un movimiento que les traerá rentabilidad en el largo plazo por la efervescencia que vive el arrendamiento en todo el país.

"La Ley de Vivienda ya está haciendo daño"

Estas inversiones y proyectos se han desarrollado en medio de la tensión de los precios del alquiler. Como señalan los estudios de consultoras especializadas, se ha disparado el número de inquilinos en distintos países europeos. La líder, de hecho, es España. Esto ha coincidido con una paralización de la oferta, que no se ha desarrollado a la vez que aumentaban los interesados en el alquiler. Esto ha provocado que el coste de acceder a una vivienda a cambio de una renta se haya incrementado mucho más que los salarios de la ciudadanía, según un informe de Savills Newman.

El sector ha reclamado insistentemente que esto se solucionara con la puesta a disposición de más suelo para construir. La respuesta del Gobierno central ha sido la de plantear la intervención del mercado con un control de los precios. Una propuesta que ha sido rechazada de manera unánime por todos los actores del inmobiliario. Incluso aunque no se haya aprobado la norma, el CEO de Residencial de Grupo LAR, Miguel Ángel Peña, aseguró la pasada semana que los detalles conocidos "ya están haciendo mucho daño" al mercado español. Aun así, las fuentes consultadas por esta redacción aseguran que no habrá marcha atrás en el BTR. Consideran que es el futuro. Y tampoco tienen claro que la legislación de Vivienda vaya a llegar a aplicarse.