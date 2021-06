Alquiler de terrazas: el último 'pelotazo' del virus hace de oro a los propietarios.

En ocasiones, el sitio menos inesperado es el contexto de una gran idea. Apple empezó a suspirar en un garaje y Hola Place, el 'Airbnb' de las terrazas, se forjó en los 'búnkers' de Barcelona de manera hipotética. Tres amigos, una tarde, y preguntas al aire con el horizonte del mar. Fue entonces cuando vieron algo ya muy conocido pero que nadie pensó como modelo de negocio. "Oscar, Hilaire y yo nos conocíamos de 'Airbnb', donde yo trabajaba en el departamento de producto y ese día vimos un montón de terrazas vacías sin uso. En ese momento, como la de mi casa estaba en obras y queríamos celebrar el cumpleaños de una amiga... vimos eso y pensamos 'igual aquí hay negocio'" , explica Freddy Torres, cofundador de Hola Place.

En junio de 2017 empezaron a "testear" el modelo en Barcelona. La idea era ofrecer un espacio para que los particulares anunciaran el alquiler por horas de sus terrazas, con un precio asequible, y llevarse por el servicio del portal un margen del beneficio. La prueba funcionó y ese proyecto piloto, que empezó con 12.000 euros iniciales invertidos por los tres socios, se ha ido expandiendo hasta aunar, a día de hoy, terrazas por toda España: A los tres meses de iniciarse en Barcelona, abrió en Madrid, y en el último tiempo ya ha abierto en Málaga, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca y Tenerife. Si todo sigue como creen los tres amigos y socios, a final de año Hola Place también aterrizará en Asturias y Zaragoza. "Además- cuenta Torres- queremos lanzar un plan europeo en 2022, empezando en Francia, Portugal e Italia. El éxito fue tal que la 'startup' facturó 70.000 euros netos en medio año y, un año más tarde, en 2018, ganaron el premio a idea más innovadora en la aceleradora de Barcelona activa.

A pesar del 'parón' de 2020 con la Covid, donde la plantilla, de 12 personas, quedó reducida a los tres socios, siempre ha habido actividad: "La web fue una de las opciones más buscadas por usuarios que no querían estar en un sitio público. En plena pandemia había 30 solicitudes diarias, e incluso reservas de hasta 30 personas que se cancelaban porque no se podía", afirma Torres. La opción de juntarse en un sitio privado, agradable, al aire libre y con personas de confianza ha sido una alternativa para muchos en la cuarentena, teniendo en cuenta, por ejemplo, las restricciones hosteleras en las ciudades. Pero, actualmente, con la llegada del buen tiempo y el avance de la vacunación, la demanda, antes a la baja o mantenida, se ha disparado. Como afirma Torres, "de tener 60 solicitudes diarias, ahora hay unas 80, y sigue creciendo. Hemos empezado a contratar".

Sin embargo, Hola Place no tendría tan buen rendimiento sin la confianza de los dueños de las terrazas, llamados 'anfitriones' por este tipo de plataformas. Una confianza que se fundamenta en el atractivo de ganar dinero sin moverse de casa y las garantías de la plataforma como, por ejemplo, el seguro gratuito y el contacto en grupos de WhatsApp con la firma. "Aprendemos mucho de ellos a través de su 'feedback'", puntualiza Torres. Los precios por horas del espacio se establecen por un barómetro que sugiere también la plataforma, y ronda entre los 20 a los 60 euros para un grupo de entre 15 personas.

No hay reserva automática, es el propio anfitrión quien acepta la reserva y quien pone las cláusulas, que se deben aceptar. Así, por ejemplo, alquilar una terraza a los precios más altos siete horas para 15 personas aporta un beneficio para el propietario de 420 euros por día. Que, en un mes, puede ascender a más de 2.000 euros, solo con los fines de semana. Los beneficios anuales también son notables en el arriendo de la propiedad: "Hay anfitriones que ganan hasta más de 2.100 euros en alta temporada, anualmente hasta 15.000 euros", explica Torres. Pero dicho beneficio depende del 'lujo' de la terraza. Es el caso del propietario de una céntrica terraza cerca de la Plaza Mayor de Madrid, cuya caja ascenderá a los 6.720 euros al tener "todos los fines de semana de junio y julio reservados".

Por último, Hola Plaza destaca que la clave del éxito ha sido dirigirse a un nicho desatendido. "No nos dedicamos a grandes eventos, bodas o fiestas empresariales de 500 personas. Atendemos a ese grupo de 20 amigos que se quieren reunir por la tarde pero no con un presupuesto muy elevado. Nuestro público es mayor de 30 e incluso hay empresas que han empezado a organizar eventos para sus pequeños equipos", detalla Torres. Empresas como Porche, Apple o Google. Los tres amigos ahora brindan, aunque ya no en los 'bunkers', sino en sus terrazas, con la vista puesta en redondear los 300.000 netos este año.