Las alternativas para vender un piso heredado si un heredero se opone

Las herencias se dispararon en 2021. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado se registraron un total de 198.939 viviendas transmitidas en herencia. Esta representa la cifra más alta desde 2007, cuando el INE comenzó a contabilizarlas.

Y ¿qué hacen los propietarios con las viviendas que reciben como legado? En muchos casos deciden venderlas para obtener liquidez y cancelar los gastos y tributos propios de la herencia. Pero esta operación presenta, muchas veces, una dificultad cuando existe más de un heredero, porque todos ellos terminan siendo copropietarios del inmueble. Por tanto, es indispensable que lleguen a un acuerdo entre ellos para poder concretar la venta. En la práctica, sin embargo, esto no siempre es posible. Los expertos del comparador financiero e inmobiliario HelpMyCash.com explican cuáles son las alternativas para vender un piso si un heredero se opone.

Extinción del condominio

La primera alternativa consiste en que el heredero que no quiere vender la vivienda se quede con ella. A cambio, debe compensar económicamente a los otros copropietarios por el porcentaje que les corresponde. "Esta opción, lógicamente, exige que uno de los herederos quiera adquirir la vivienda y conservarla", explican los expertos. Si esto se cumple, la ventaja es que los herederos pueden gozar de una importante reducción en los impuestos.

"Mientras que la venta tributa para el IRPF y la plusvalía municipal y la compra para el impuesto de transmisiones patrimoniales, la extinción de condominio tributa únicamente para el impuesto de actos jurídicos documentados, cuyo importe es considerablemente más bajo", aseguran desde HelpMyCash.

Venta de proindiviso

Si el heredero que se opone a vender no quiere conservar el inmueble, entonces existe otra alternativa que, si bien es menos favorable, podría resolver el conflicto. Se trata de la venta del pronidiviso. Esto implica que un copropietario venda su parte de la vivienda a una empresa.

Aunque es una operación completamente legal que está amparada por el Código Civil, no es ventajosa por dos motivos principales: "El precio que puede pagar una empresa que compra proindivisos es entre un 35% y un 50% más bajo de lo que podrían obtener los herederos si venden la vivienda en condiciones de mercado y reparten las ganancias", aseguran los expertos. Añaden que esta opción puede dañar la relación familiar, puesto que quien no quiere vender la vivienda deberá compartir la propiedad ya no con un primo o un hermano, sino con una empresa, con todo lo que ello implica.

División de la cosa común

Si ninguna de las opciones anteriores es viable, entonces quienes quieran vender la propiedad pueden recurrir a la Justicia e interponer una demanda de división de la cosa común. Este procedimiento, en la mayoría de los casos, termina con una subasta pública. "Como es de esperarse, no es una solución rentable: los costes de gestión pueden ser muy altos, el procedimiento suele tardar más de un año en resolverse y el precio al que se transmite el inmueble suele ser entre un 20% y un 30% más bajo que su valor de mercado", detallan desde HelpMyCash.

Por todo esto, los expertos aconsejan agotar las instancias para llegar a un acuerdo entre los herederos. Así podrán vender en condiciones de mercado y obtener una ganancia superior. Y aunque esto pueda ser un desafío difícil de cumplir en muchos casos, contar con el apoyo de un intermediario puede ser de gran ayuda. "Muchas agencias inmobiliarias ofrecen servicios de intermediación donde asisten a los herederos para llegar a un consenso y vender posteriormente la vivienda". Por tanto, contratar una inmobiliaria puede ser ventajoso en estos casos, concluyen desde HelpMyCash.