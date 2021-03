Roig: "Este año no será como 2020 pero sí será un mal año para el retail de lujo"

El 'retail' es uno de los sectores de la industria inmobiliaria que más ha sufrido los estragos de la pandemia, por las limitaciones de movilidad, la falta de compradores extranjeros, los controles de aforo, las nuevas exigencias sanitarias para los locales... Miquel Roig, consejero delegado de la empresa aRetail y antiguo CEO de la sociedad inmobiliaria de Mango, conversa con 'La Información' sobre el comportamiento del sector durante el primer trimestre de 2021 .

¿El 2021 trajo algo de normalidad al sector?

Estamos firmando operaciones buenas y, por el momento que estamos pasando, tenemos que estar contentos y orgullosos. El primer trimestre ha seguido la misma tónica del final del año pasado, pero hemos cumplido todos los objetivos a través de las fórmulas creativas que hemos encontrado para tender puentes entre los inquilinos y propietarios.

¿Qué mecanismos han implementado para cerrar estas operaciones?

Algunos propietarios han decidido pagar una parte de la obra a sus inquilinos para poder atraer a las empresas que les gustan por su solvencia y capacidad de permanecer en el local por muchos años. Otros han optado por ajustar las rentas. Este grupo empezó a otorgar rentas bonificadas para los primeros años de contrato o incluso bonificaciones escaladas. En algunos casos se ofrecieron bonificaciones del 30% en el primer año, que se reducen al 20% en el segundo y al 10% en el tercero, alcanzando la 'normalidad pre- Covid' durante el cuarto año. En otros casos esa escalada hacia los precios prepandémicos se ha estirado hasta los cinco años.

Con estas 'facilidades', ¿cuál es le principal obstáculo para las nuevas operaciones?

El principal problema a día de hoy es el capex que tienen que afrontar los inquilinos. Al final, lo que le cuesta a las empresas es abrir tiendas porque tienen que invertir montos elevados de dinero en un momento muy complicado por los efectos de la pandemia. Los problemas de stock, la disminución de las ventas y las pérdidas durante los cierres han debilitado su capacidad para llevar a cabo estos desembolsos. Esto hace que las nuevas aperturas no estén al alcance de todos pese a la existencia de rentas más atractivas.

¿Se han registrado vacíos de locales en calles 'prime' durante la pandemia?

En este caso, seguimos viendo porcentajes cercanos a los del año pasado -una desocupación del 15%-, pero estas magnitudes varían mucho entre las calles. Hay calles como Portaferrissa en Barcelon o Claudio Coello en Madrid que se han visto muy perjudicadas por la llegada del virus y sus cifras de desocupación son más altas. Mientras tanto, los cambios han sido menos bruscos en avenidas consideradas 'ultraprime' como Serrano o Puerta del Ángel. De momento, los propietarios e inquilinos han aguantado bastante bien y no hemos visto 'gangas'. Algunas rebajas o incluso acuerdos de refinanciación con los bancos sí, pero no 'gangas'.

¿Y el lujo en estas calles? ¿Cómo sobrevive sin compradores extranjeros?

El lujo en España se encuentra principalmente en el Paseo de Gracia de Barcelona; el Puerto Banús, en Málaga; o el Paseo del Borne en Palma de Marrorca. Estas calles viven del lujo y las ventas de sus locales han podido bajar en torno al 80% desde que inició la pandemia. Nuestros clientes consideran que la tendencia va a seguir esa línea en 2021 porque todavía no se puede viajar con normalidad y gran parte de la población no estará vacunada al menos hasta septiembre. Así, este año no será igual que 2020 porque ya se ha retomado algo de actividad, pero definitivamente será un mal año para el retail de lujo. Esto significa que la recuperación de este segmento no comenzará antes de 2022.

Entonces, ¿qué inquilinos han visto su presencia física menos afectada?

Yo te diría que el sector del deporte ha tirado mucho. Ha atravesado muy bien esta crisis, al igual que las empresas dedicadas a los artículos de hogar. Sobre todo porque la gente ha pasado mucho tiempo en casa y se ha dado cuenta de todas las cosas que necesita o quisiera mejorar. Las perfumerías también han tenido un buen comportamiento y, por supuesto, los supermercados y tiendas de alimentación.

Se habla mucho de las experiencias en tienda. ¿Este es el futuro del retail?

Es cierto que muchas marcas en el sector 'prime' lo que buscan son más metros cuadrados para que los clientes puedan disfrutar de experiencias distintas. Algunas compañías han conseguido combinar sus canales 'online' con las tiendas físicas, como el grupo Inditex, y otras han hecho transformaciones para incluir algo de ocio. Hay muchos tipos de fórmulas, pero no debemos olvidar que la venta prima por encima de todo. Las tiendas tienen que vender para poder pagar los gastos y para obtener beneficios. Las experiencias sí son necesarias porque las está demandando el consumidor, pero no se debe descuidar la generación de ventas. Las dos cosas son complementarias para garantizar un buen uso de los locales y su rentabilidad.