Los asiáticos y latinos encabezan la inversión inmobiliaria durante 2021.

La inversión extranjera en el sector inmobiliario tocó mínimos históricos en 2020 debido al impacto en la economía y movilidad que causó la Covid-19. Los expertos han avisado durante las conferencias de SIMAPRO que el sector ya ha comenzado a pasar la página, y los asiáticos y latinos protagonizan la mayor parte de operaciones.

Juan Antonio Gutiérrez, Consejero Delegado de la gestora de patrimonios Mazabi, ha explicado que estas familias han ganado campo a las españolas -que "están un poco paradas"- durante los primeros meses de este año. Los asiáticos suelen escoger España por la seguridad que ofrece y los latinos, por los precios. El experto ha asegurado que lleva varias semanas observando movimientos de estos grupos en el mercado, especialmente por el avance de la campaña de vacunación a nivel global. Entre los activos más buscados están los inmuebles vinculados al turismo, las oficinas y las viviendas de lujo en provincias que ofrecen rentabilidades altas.

El directivo de Mazabi ha recalcado que "el dinero latinoamericano es potente porque viene con 'equity'. En cuanto al comportamiento del mercado transaccional, Gutiérrez ha preferido hablar de "rotación" en vez de desinversiones, porque "se ve mucha anarquía debido a la multiplicidad de bolsillos. Sin embargo, las operaciones se completan".

Pero, ¿ocurre lo mismo con los 'players' grandes? Cristina Pérez, Head of Spain de Kennedy Willson, ha aclarado que la financiación alternativa que viene de fuera suele involucrarse en operaciones de 'tickets' grandes, que en España no priman. Esto abre una oportunidad para otros actores, pero no acaba con las dificultades. Cuando hay mucho dinero en el mercado hay que vigilar a la competencia.