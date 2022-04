Qué pasa con la atribución de la vivienda en caso de tener la custodia compartida

PREGUNTA Me divorcié hace años y el uso de la que fuera vivienda familiar, de mi exclusiva propiedad, fue atribuido a mi esposa, en cuya compañía quedaron nuestros hijos. Las circunstancias han cambiado y quiero pedir una modificación de medidas para que la custodia sea compartida y no veo la razón por la que, si mi pretensión prospera, ella siga teniendo el uso de la casa.

No le falta razón, aunque con ciertos matices. El Tribunal Supremo tiene dicho que, si bien el artículo 96 del Código Civil establece como criterio prioritario, a falta de acuerdo entre los cónyuges, que el uso de la vivienda familiar corresponde al hijo y al cónyuge en cuya compañía queden, ello no sucede en el caso de la custodia compartida al no encontrarse los hijos en compañía de uno solo de los progenitores, sino de los dos.

Ahora bien, en supuestos como el que ahora nos plantea, en que uno de los progenitores ha ostentado ese derecho de uso como consecuencia de la atribución de la custodia a su favor de los hijos y el régimen de custodia pasa a ser compartido, el juzgado habrá de ponderar la necesidad de que, tras el cambio de esa custodia, se prorrogue temporalmente ese uso de la vivienda, ya sea para facilitar el tránsito al progenitor afectado, ya sea por merecer una especial protección comparativamente. Tal ponderación se llevará cabo, además, con independiente de cuál sea la naturaleza de la propiedad de la vivienda.

Como suele ser habitual, lo mejor es intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial de cambio de custodia, en el que establecer un plazo cierto y razonable para que su esposa salga de casa, atendidas las circunstancias de que se trate.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com