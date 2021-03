Barclays cree que los inversores se han excedido en el castigo a Merlin-Colonial.

Las inmobiliarias que cotizan en el Ibex35 presentaron un panorama negro en febrero. Merlin Properties anunció en sus resultados de 2020 un beneficio de 56,4 millones de euros, una cifra que contrasta con los 564 millones registrados en el ejercicio de 2019. Colonial no fue inmune al terremoto que provocó la Covid ya que la empresa ganó dos millones de euros, frente a los 827 millones del año anterior. Aún así, la entidad financiera Barclays ha mejorado los precios objetivos de ambas y ha destacado las fortalezas que las mantienen como empresas de las que no es necesario huir... por el momento.

En el caso de Merlin Properties, la entidad financiera ha mantenido su recomendación de 'sobreponderar' (OW) para los inversores, y ha elevado el precio objetivo de su acción de 8,90 a 9,00 euros. Barclays defiende en un informe sobre el sector inmobiliario español que el mercado ha estimado un descuento a los centros comerciales superior al que debería ser, y que su cartera de oficinas tiene la suficiente solidez para aguantar el golpe de la Covid-19.

Por otra parte, Colonial no ha logrado mejorar la percepción de la entidad británica, que se ha enrocado en su recomendación de 'infraponderar' (UW) el valor de las acciones, pero ha hecho un ajuste al alza de su precio, que ha pasado de 6,90 a 7,00 euros. En el caso de Colonial, Barclays ha resaltado la bajada de su 'loan to value' y ha augurado un incremento rápido de sus ingresos para 2022, un año en que los principales planes de desarrollo (en particular 83 Marceau, que está pre-alquilado a Goldman Sachs) comenzarán a dar frutos.

La Covid ha dejado una fuerte huella en el sector, y los analistas de Barclays apuntan que la recuperación no llegará el próximo año. Sin embargo, los expertos también destacan que esta crisis ha sido distinta a la de 2008, y envían un mensaje de tranquilidad al explicar que en 2020 los rendimientos de los activos no se expandieron en la misma magnitud que durante el primer año de la crisis pasada.

Barclays también señala que las oficinas registraron un comportamiento anómalo: "Las valoraciones de las oficinas han evolucionado en direcciones opuestas a las esperadas, ya que la cartera de Colonial, centrada en el distrito de negocios (CBD) prime, registró un descenso del valor comparable del 3%, mientras que el valor de la cartera de oficinas más periféricas de Merlin se mantuvo estable, lo que pone en duda la resiliencia del mercado de CBD frente a la del periférico".

Esta inversión de patrones también se vio en el interior de la cartera de Colonial ya que las oficinas de Madrid y Barcelona presentaron ingresos por rentas más altos que las 'joyas' de París. Los ingresos provenientes de Madrid aumentaron un 15%, en gran parte por el incremento del 3,4% del 'like for like', y los de Barcelona experimentaron un repunte del 2% gracias a la subida del 5% del mismo indicador. Por el lado contrario, las oficinas de París, que suelen presentar los mejores resultados, aportaron un 6% menos de ingresos debido a la rotación de la cartera de proyectos y la menor actividad en los inmuebles.

La entidad también llama la atención sobre el hecho de que Colonial y Merlin Properties están cotizando por debajo del valor de sus activos. Los expertos de Barclays señalan un salto del 15 y 22% respectivamente entre lo que pagan los inversores y el valor de las carteras, y sitúan a la incertidumbre como el principal escollo para restablecer la confianza del mercado. Las transacciones en el mercado de oficinas bajaron un 53% y, para los analistas, solo la recuperación de la actividad y la normalidad de los 'yields' podrá animar a los inversores y cerrar esta temporada de rebajas bursátiles.