Black Friday en vivienda: de cheques regalo de 5.000 € a rebajas del 40%

El mercado inmobiliario está viviendo un nuevo boom tras la mejora de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del coronavirus y parece que no quiere dejar pasar la oportunidad de aumentar todavía más sus ventas con la llegada del Black Friday. Pese a que los descuentos relacionados con el hogar de este ‘viernes negro’ se suelen asociar con objetos de decoración, muebles o electrodomésticos, también las inmobiliarias, las promotoras y los bancos se han apuntado a esta celebración para captar nuevos clientes.

Y no lo hacen durante solo un día. La mayoría de las empresas del sector inmobiliario comenzaron con sus ofertas a principios de noviembre y muchas de ellas las alargarán hasta final de año. ¿Qué nos podemos encontrar estos días? Tal y como explican desde iAhorro, desde viviendas, locales u oficinas que salen a la venta por precios de ganga, pasando por cheques regalo de 5.000 euros por la compra de un piso, hasta una considerable mejoría en las condiciones de financiación que ofrecen las entidades bancarias.

Cheques regalo por la compra de la vivienda

La inmobiliaria Servihabitat se ha tomado muy en serio el Black Friday. En su página web anuncia desde hace días pisos, casas, terrenos y locales con descuentos o cheques regalo. Por un lado, ofrece cheques que pueden ir desde los 1.500 a los 5.000 euros y únicamente afectan al precio de compra de una selección de viviendas distribuidas por toda España. Por otro, este portal inmobiliario también anuncia ofertas con hasta un 35% de descuento en terrenos de uso particular, urbanizables, rústicos o industriales ubicados en cualquier parte del país; así como locales, naves y oficinas con hasta un 30% de rebaja en su precio inicial.

También la proptech especializada en la transformación de locales en vivienda Brickbro ha anunciado para la ocasión vales por valor de 30.000 euros a gastar en la compra de un inmueble entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021, según informa Idealista. Esto solo afecta a una selección de 400 inmuebles disponibles en la cartera Black Friday del marketplace. La mayoría son locales con posibilidad de reconvertirse en vivienda u oficina y están ubicados en diversas ciudades del país. Asimismo, Brickbro anuncia estos días un descuento de hasta un 10% en todos los inmuebles de su catálogo por el Black Month

House Friday es el término que ha establecido la agencia inmobiliaria Haya Real Estate para denominar su campaña durante el Black Friday 2021. Con descuentos de hasta el 40% en una amplia gama de más de 16.000 viviendas de su catálogo, la inmobiliaria ofrece más de 8.000 casas a estrenar, pero a precios de viviendas de segunda mano. La mayor parte de ellas se encuentran localizadas en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. A estas ofertas también se ha unido la inmobiliaria Hola Pisos, que regala a todos sus clientes 1.500 euros con su nueva vivienda. Y, para fomentar el uso de su página web, a todos los que realicen transacciones de compraventa de forma online les regalará otros 1.000 euros. Esta campaña estará en vigor hasta el 31 de diciembre.

Sin gastos de notaría y con descuentos en la reforma

La plataforma de compraventa de viviendas Clikalia también ha lanzado estos días descuentos de entre un 3 y un 34% en más de 60 viviendas ubicadas en Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla. En total, esta rebaja alcanza los 700.000 euros y, además, Clikalia ofrece otro tipo de beneficios adicionales para el comprador: el abono íntegro por parte de la plataforma de los gastos de notaría cuando sean iguales o inferiores a 3.000 euros y si se escrituran antes del 31 de diciembre de 2021, la aplicación de un 10% de descuento sobre los gastos de gestión hipotecaria y más ventajas exclusivas en financiación para quienes recomienden a un amigo.

A la hora de comprar una vivienda de segunda mano, muchas veces el cliente tiene que realizar algún tipo de reforma en la misma para adaptarla a sus necesidades. Esto es lo que facilita ahora el promotor inmobiliario Tiko, que, para premiar la confianza de sus clientes, durante esta semana (del 22 al 28 de noviembre), ofrece a quien reserve o compre una casa a través de su web hasta un 15% de descuento en la reforma que quiera realizar en ella. Engel & Völkers y Vivienda 2 en Madrid, Brisasol en Cataluña o Agencia Mediterránea en la Comunidad Valenciana son otras inmobiliarias que se han sumado a la iniciativa del Black Friday y realizan ofertas jugosas a sus potenciales clientes.

Regalos para el hogar y sin comisiones en los préstamos

Además de las inmobiliarias y las promotoras, los bancos llevan unos años que también se han apuntado a esta moda del Black Friday. Normalmente, sus ofertas están relacionadas con la reducción de los tipos de intereses de los préstamos para financiar las compras realizadas durante este ‘viernes negro’, la eliminación de algún tipo de comisiones y el sorteo de productos para el hogar como pueden ser televisiones.

Este 2021, por ahora, ya han anunciado sus ofertas algunas entidades como Bankinter, OpenBank, Banco Santander o Cajamar. Sin embargo, otras como BBVA siguen esperando a que la fecha (el viernes día 26) se acerque para anunciarlas. El Banco Santander ha anunciado que permitirá, entre el 23 y el 30 de noviembre, que las compras de hasta 1.000 euros realizados con la tarjeta de crédito All in One puedan pagarse en tres plazos sin intereses.

Además, pagando con la tarjeta de crédito desde el 17 de noviembre hasta el 31 de diciembre, el cliente acumulará el doble de Avios y también podrá optar a cheques regalo de hasta 100 € en Amazon por contratar un seguro del hogar de forma online entre el 15 y el 30 de noviembre. Descuentos en préstamos es lo que ofrece Cajamar. Durante una campaña que estará vigente entre el 23 y el 29 de noviembre, ambos incluidos, los clientes de la entidad podrán solicitar préstamos de 20.000 a 60.000 euros sin comisión de formalización y con un TIN del 4,95% y un TAE del 5,06%.

Bankinter ha lanzado para sus clientes una promoción junto a Amazon. Hasta el 29 de noviembre todo aquel que tenga una cuenta en este banco podrá ahorrarse un 2% en sus compras en la plataforma. Lo mismo ha hecho OpenBank con Media Markt, dos empresas que han unido sus fuerzas este Black Friday para sortear diez tarjetas regalo de 300 euros para gastar en la tienda de electrónica entre los clientes de la entidad bancaria.