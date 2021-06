Las socimis de Blackstone, a examen: 56M menos, números rojos y una baja.

Blackstone cerró 2020 con cinco socimis en el BME Growth que, en conjunto, 'adelgazaron' unos 80 millones de euros su talla bursátil por un proceso de desinversión de varios años que le ha permitido al fondo estadounidense hacer caja y saldar deudas. La firma de inversión extranjera ha seguido exprimiendo los réditos de sus vehículos este año y en febrero sacó del parqué a la socimi Corona Patrimonial. Ahora quedan cuatro, que han experimentado una bajada conjunta de 56 millones de euros en su capitalización bursátil por los movimientos financieros del fondo y las revalorizaciones de sus acciones a la baja.

Testa Residencial es la socimi con más peso del fondo, gracias a su capitalización de 833 millones de euros. De hecho, ocupa el tercer lugar entre los 76 vehículos inmobiliarios del BME en cuanto a tamaño bursátil. Sin embargo, la cotizada no ha conseguido esquivar por completo los efectos de la Covid-19 durante este año y ha registrado un descenso en su capital de 6,6 millones de euros. En la misma línea, sus acciones han experimentado una revalorización a la baja del 0,79% por parte de los inversores. El fondo 'guarda' en esta socimi su cartera residencial, que acapara más de 11.000 viviendas destinadas al alquiler en España valoradas en 2.856 millones de euros.

Entre las cuatro 'supervivientes', la segunda en cuanto a tamaño bursátil es Albirana Properties, con un capital de 270 millones de euros. En este caso, el escape de capital durante los primeros meses de este año ha sido mayor al alcanzar los 54 millones de euros. Asimismo, el 'castigo' de los inversores ha sido más severo y sus títulos presentan una revalorización negativa del 16,67% en lo que va de 2021.

Fidere Patrimonio también merece mención, sobre todo porque su capitalización bursátil ha sido la única que ha aumentado durante los primeros seis meses de 2021, al pasar de 141 millones de euros a 145 millones. Asimismo, el valor de su acción también es la única que está en verde gracias a la subida del 2,86% apuntada este año.

Por último está Euripo Properties, la socimi de Blackstone más pequeña en el BME. El vehículo de menor capitalización en el grupo no ha causado grandes dolores de cabeza ya que tanto su talla bursátil -97 millones de euros- como la valoración de sus títulos se han mantenido intactos durante el año en curso. La cartera inmobiliaria de esta socimi acumula casi 2.000 inmuebles y está valorada en 154 millones de euros y sustrajo un contrato con Renta 4 Banco en enero para favorecer la liquidez de sus acciones en el segmento.

Una recorrido por las cotizadas s del BME evidencia que el mercado se ha vuelto más 'verde'. En febrero, solo 10 de los 77 vehículos inmobiliarios presentaban una revalorización positiva en sus títulos, y esta cifra ha subido a 23 durante los últimos meses. Sin embargo, la situación de las socimis de Blackstone no es la misma... Todas se encontraban fuera de la 'lista roja' a principios del año, y ahora Testa Residencial y Albirana presentan revalizaciones negativas.

La capitalización de las cuatro socimis de Blackstone en el BME asciende a 1.345 millones de euros. En cuanto a los dividendos, la actitud es de 'wait and see'. Solo dos vehículos retribuyeron al fondo durante 2020 -Fidere Patrimonio y Corona Patrimonial (ya extinguida)- , y todavía no se ha anunciado ningún dividendo para 2021. El efecto del virus en el mercado será crucial para dar los siguientes pasos.