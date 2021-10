Quiero terminar mi contrato de alquiler: ¿un burofax vale como preaviso legal?

Soy arrendataria de una vivienda y voy a desistir anticipadamente del contrato al final del octavo mes de su vigencia, haciendo uso de la facultad que me concede el art. 11 de la LAU, expresamente recogida en el propio contrato. He mandado ya dos burofaxes al arrendador, al objeto de dar el preaviso legal de los treinta días, pero no ha recogido ninguno de los dos pese a que Correos le ha dejado sendos avisos. ¿Puedo considerar efectuado el preaviso legal?