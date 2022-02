Casas heredadas: estas son todas las condiciones para poder venderlas

Entre las numerosas dificultades que puede presentar una herencia, la disposición de los bienes inmuebles es una de las que más dolores de cabeza causa. En muchos casos, los herederos prefieren venderlos al no encontrarle un uso apropiado o porque representa una responsabilidad que no pueden enfrentar. Pero no es tan fácil como apenas figurar en el testamento, sino que hace falta realizar ciertos trámites antes de poder realizara la venta de la casa.

Una de las situaciones más comunes es que no exista un heredero único, sino que varias personas hereden la propiedad de la casa, en cuyo caso haría falta el consentimiento de todos y cada uno para venderla, aunque existen algunos mecanismos para superar esta circunstancia. Se le puede compensar económicamente la parte correspondiente a la persona que no esté de acuerdo con vender la casa, lo cual resulta infinitamente más favorable al caso en que algún heredero venda su parte a una empresa que se dedique a comprar proindivisos o dividir la cosa común mediante un procedimiento judicial y venderla en subasta pública, casos en los que se paga mucho menos que si todos se pusieran de acuerdo.

Siempre es preferible resolver estos conflictos a través de un mediador antes de acudir a estas soluciones más extremas. Si existen desacuerdos en cuanto a los términos de la venta, se puede acudir a un profesional inmobiliario o, si se trata del precio, se puede recurrir al Juzgado de Primera Instancia para solicitar la subasta voluntaria a través de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.

Qué tener en cuenta

Otra recomendación es asegurarse de que la casa está inscrita en el Registro de la Propiedad porque, si bien es opcional, facilita mucho el proceso de compraventa al eliminar el riesgo de que aparezca un heredero legítimo que la reclame, obligando a la devolución del dinero al comprador y una indemnización por daños y perjuicios. Además, resulta mucho más fácil encontrar un comprador dispuesto a comprarla y conseguir una hipoteca al contar con un marco legal a la transmisión.

Una casa heredada puede venderse en cualquier momento, incluso si lo hace un heredero no forzoso, y cada heredero que comparta la propiedad debe pagar los impuestos correspondientes en partes proporcionales, los cuales incluyen el IRPF por las ganancias patrimoniales obtenidas con la venta (restando el Impuesto de Sucesiones al precio de venta) y la plusvalía municipal por las posibles ganancias.