Casi el 80% del sector inmobiliario ve retraso en la recuperación de las ventas

Cerca del 80% de los directivos de empresas inmobiliarias españolas considera que la recuperación del nivel de ventas que se registraba antes de la pandemia no llegará, al menos, hasta 2022 y 2023, divididos en un 38% para el próximo año y en otro 38% para 2023. Así se desprende del informe 'Perspectivas España 2021: Real Estate', realizado por KPMG junto a CEOE, que recoge, no obstante, que el 52% de estos directivos sí prevé aumentar la facturación este año, aunque no lo suficiente para recuperar todo el terreno perdido.

En un contexto marcado por la incertidumbre, las compañías del sector anticipan que los precios de los bienes inmuebles bajarán en 2021, con la excepción de la vivienda nueva. Así, un 72% de los encuestados considera que los precios de la vivienda de segunda mano descenderán, casi todos ellos contemplan este escenario en el caso de los locales comerciales y un 84% en el de las oficinas.

"El impacto de la crisis provocada por la Covid-19 se ha dejado sentir con especial intensidad en el sector inmobiliario. Uno de los ámbitos en los que el cambio de contexto es más visible son las variaciones que se están produciendo en la valoración de los activos, que quedarán reflejadas en los balances", señala el socio responsable de Real Estate de KPMG en España, Javier López Torres.

Ante este contexto de crisis provocada por la pandemia, tan solo el 22% de los encuestados espera que aumente la inversión en el sector durante 2021, mientras que el 78% restante considera que la tendencia inversora será incierta, plana o bajista.

Descartan una burbuja

Respecto a la concesión de créditos para la adquisición de bienes inmuebles, un 66% considera que caerán durante el presente año. En este sentido, el 50% de las compañías considera bajo el riesgo de que se produzca una burbuja, mientras que el 31% lo considera nulo.

Por último, la mayoría de los encuestados prevé que el alquiler registrará una tendencia alcista frente a la adquisición de vivienda, ya que el 75% de las empresas del sector inmobiliario apuesta por una tendencia alcista de este mercado frente a la adquisición de inmuebles.