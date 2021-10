Los casos en que se puede por ley rescindir la liquidación de gananciales 

Mi hermana se ha separado de forma muy contenciosa y ahora que he podido ver los papeles, creo que la han engañado porque lo único que ella se ha adjudicado, que es la vivienda, se ha valorado a mercado, pero en cambio la casa que se ha quedado mi ex cuñado se ha valorado incluso por debajo de las valoraciones catastrales, y con esa excusa se ha adjudicado mucho dinero en cuentas. Vamos, que me parece un timo en toda regla. ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque lo cierto es que ella firmó.