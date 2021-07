Castellana Properties prepara su llegada al continuo con más compras y obras 

Castellana Properties, la socimi controlada por el fondo sudafricano Vukile, cotiza en el BME Growth con una capitalización bursátil de 521 millones de euros, la sexta más grande de este segmento en el índice. Alfonso Brunet, CEO del vehículo inmobiliario, comenta a 'La Información' en una entrevista cómo van los preparativos para su salto al mercado continuo, las secuelas que ha dejado la pandemia en su red de activos 'retail', el avance de sus proyectos y las próximas inversiones de la compañía para ampliar su base accionarial.

La empresa de 'retail' se puso como meta llevar el valor de su cartera a 1.500 millones de euros para desembarcar en el mercado continuo en cinco años, pero no lo ha conseguido y la pandemia ha alargado la espera. Aún así, la socimi no ha abandonado sus planes. La última evaluación fija el valor de su portafolio en 955 millones de euros y Alfonso Brunet calcula que alcanzarán el objetivo de los 1.500 millones en los próximos tres años con la adquisición de seis o siete activos nuevos, dependiendo de su tamaño, "ya que el valor medio de nuestros inmuebles se sitúa en torno a los 47 millones de euros".

El directivo explica que el mercado también "te pide un 'free float' del 25%, para lo que tenemos que ampliar nuestra base accionarial, mejorar un poco nuestros niveles de financiación y el 'loan to value'. Estamos ajustando detalles y esperando al momento óptimo para dar el salto". En este mercado, Castellana Properties se codeará con grandes promotoras como Aedas Homes, Neinor Homes y Lar España, pero no renunciará al régimen socimi.

La pandemia no ha puesto en pausa todos sus desarrollos. En este periodo, Castellana Properties ha podido seguir adelante con los proyectos de reforma y adaptación de los complejos que le compro a El Corte Inglés en 2019. La compañía se propuso abrir nuevos espacios en la superficie de 2.694 metros cuadrados ocupados solo por la tienda departamental durante junio de este año, pero las restricciones de la pandemia han retrasado las obras en algunos locales que finalmente se estrenarán en el último tramo de 2021. Este proceso ha lustrado a los centros y Brunet asegura que "el valor añadido que hemos aportado a los inmuebles de El Corte Inglés y otros de nuestros activos es lo que ha hecho que el valor de nuestra cartera haya caído menos que el de la media del mercado".

Estas bajadas en la valoración de los activos y los ingresos de la socimi se han dado en gran parte por las bonificaciones a la renta para los inquilinos durante la emergencia sanitaria. Brunet relata que "siempre estuvimos de acuerdo en ayudar a nuestros inquilinos en los centros comerciales que cerraron por la pandemia. Bonificamos el 100% de las renta en los locales en abril y mayo, pero cuando iniciaron las reaperturas y se reactivaron las ventas nos decantamos por acuerdos personalizados. Esto se acabó en diciembre, pero al ver que vinieron más olas nos pusimos de plazo el mes de julio para tomar decisiones".

El CEO reconoce que todavía "existen restricciones para los establecimientos dedicados al ocio -como la restauración y el cine- y a estos puede que sí sea necesario que los ayudemos un poco. Volveremos a hacer reuniones personalizadas para saber qué necesitan, pero estamos contentos de haber podido mantener la ocupación de nuestros centros comerciales y parques de mediana en un 98,3%, una de las más altas entre los propietarios de 'retail' en España. Además, en este periodo conseguimos mantener los cobros de las rentar por encima del 95% de la facturación, introducir 51 marcas nuevas y firmar 116 operaciones de alquiler".

En cuanto al futuro, Castellana Properties confía en recuperar sus niveles de actividad pre-pandémica y captar inversión en 2022. Mientras tanto, Alfonso Brunet declara que la empresa se concentrará en reforzar sus centros y acompañar a sus inquilinos en el proceso de integrar sus canales de venta porque el 72% de sus arrendatarios ha afirmado que invertirá en mecanismos de omnicanalidad para cubrir las necesidades de sus clientes. De hecho, la socimi ya ha lanzado iniciativas en su centro comercial Bahía Sur para gestionar el 'delivery' de sus restaurantes y espera impulsar más proyectos en este línea pare responder a los nuevos tiempos.