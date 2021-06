Castellana Properties pierde 31 millones por los ajustes para retener inquilinos

La socimi Castellana Properties ha presentado un resultado negativo de 31,8 millones de euros en su ejercicio 2020-2021. Los directivos de la empresa han explicado que estos números rojos obedecen a los ajustes que tuvo que hacer la compañía, como condonar 19 millones de euros en rentas a sus inquilinos, para capear la crisis desatada por la Covid-19.

Este es el tercer ejercicio de la cotizada y Alfonso Brunet, su Consejero Delegado, ha destacado que "nuestro ejercicio fiscal coincidió exactamente con la pandemia". Uno de los indicadores más afectados durante el año fue la valoración de los activos, que bajó en 4% con respecto a la cifra de 2019. El año fue complicado para esta socimi con activos del segmento retail, pero sus actuaciones permitieron retener a sus inquilinos e incluso ampliar la duración de sus contratos.

Esta socimi tiene sus activos distribuidos por Madrid, Asturias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Andalucía. El comportamiento del mercado en las autonomía fue distinto. Entre las zonas más afectadas por los estragos de la pandemia están Levante, donde se ubica el centro comercial Habaneras, debido a la ausencia de turistas; y Extremadura, que cuenta con el Faro, por su dependencia del público portugués, que representa un 30% de su afluencia.

Los resultados de la cotizada destacan que la situación de sus inquilinos comenzó a mejorar a medida que las restricciones contra la pandemia se aflojaron, y que se ha podido observar un cambio de comportamiento en los consumidores. Ahora se ven visitas más cortas, eficientes, y de ticket superior, según Brunet.

En cuanto al futuro, Alfonso Brunet espera llegar a los niveles de actividad prepandémicos en los próximos meses y revisar con los inquilinos a finales de verano sus cuentas para evaluar las necesidades de cada uno y negociar posibles bonificaciones. Sin embargo, el empresario espera que sean pocas o nulas.

Los directivos no descartan una ampliación de capital por parte de su principal accionista Vukile Property Fund Limited para acometer las próximas compras, aunque reconocen que el mercado de capitales está en un momento de 'wait and see'. Sobre su plan para saltar al mercado continuo, los representantes de la socimi aclaran que el movimiento sigue formando parte de su hoja de ruta, pero esperarán a que sea el momento adecuado a nivel financiero para formalizarlo. Por otra parte, la emisión de bonos también forma parte del horizonte de esta socimi, como mecanismo para ajustar su deuda.