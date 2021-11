Catalán elogia a Madrid y sus hoteles de lujo frente al "desastre" de Cataluña

De absoluto desastre califica el presidente de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán, la falta de capacidad de Cataluña para atraer hoteles de lujo frente a Madrid, como es el caso del Four Seasons, Mandarin Oriental o Rosewood y ha destacado que la capital española es "una ciudad de Europa de verdad", mientras que Barcelona es "un absoluto desastre". El directivo, al mismo tiempo, ha calificado de "disparate" que el Gobierno no tome medidas comunes para todas las comunidades autónomas en la lucha contra la pandemia de Covid-19. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa con motivo de la reapertura del Hotel Santo Mauro en Madrid, tras la reforma interior y exterior, cuya inversión ha ascendido a siete millones de euros, duplicando la plantilla del establecimiento, hasta las 120 empleados.

Catalán ha asegurado que lo "lógico" es que hubiera medidas comunes para todas las comunidades autónomas y ha destacado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido "fundamentales" para la recuperación del sector.

La mitad de pérdidas

El presidente de la entidad ha señalado que el presupuesto de la compañía hotelera para el año 2022 será un 75% del de 2019, y también ha asegurado que en 2021 alcanzará unas pérdidas de 25 millones de euros, la mitad que el año anterior. Respecto a la variante ómicron, Catalán se muestra "optimista" con el control de esta mutación del Covid-19, ya que "hay pocos casos" y letalidad es "muy baja". De España ha destacado que es un "destino muy claro", con una "gran seguridad jurídica y sanitaria, junto con unas instalaciones fantásticas".

El Hotel Santo Mauro dispone de 49 habitaciones repartidas en tres edificios, rodeados por un jardín, con varias salas comunes como el salón Rojo, de estilo francés; el salón Chino, que cuenta con una colección de piezas orientales; el bar de ginebras de estilo art decó y la antigua biblioteca, que se ha convertido en el principal restaurante del hotel.

El proyecto de reforma ha sido dirigido por la hija de Antonio Catalán, Alicia Catalán, con un equipo que incluye al interiorista Lorenzo Castillo, el paisajista Fernando Valero, Pedro Monjardín en el diseño de vestuario de la plantilla, María Covarrubias, la iluminación. A ellos se une Rafa Peña, al frente de la renovada restauración, y Lucas Vidal, compositor de la música del hotel.