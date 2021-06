Colonial asoma su 'preferencia' por Francia tras su operación con SFL

España vs. Francia. Colonial es la empresa del sector inmobiliario de mayor tamaño en el parqué español, pero el anuncio sobre la compra de su filial francesa Societe Fonciere Lyonnais (SFL) ha sacado a relucir su 'preferencia' por el suelo galo. Y es que la empresa ha avisado de que no disolverá su brazo francés, por lo que no habrá una integración completa: sus acciones seguirán cotizando en el extranjero.

Además, esta operación, de completarse, también ampliará las distancias en cuanto al volumen que representan los activos de cada país en la cartera. La 'nueva Colonial' tendrá un 60% de sus activos en Francia tras sumar un inmueble y una galería en la lujosa zona de los Campos Elíseos, y dos edificios de oficinas ubicados en Hayssman y Washington Plaza respectivamente.

La dedición llega en un momento nubloso para las socimis en el parqué español por los efectos de la pandemia. En este periodo de emergencia sanitaria, los vehículos inmobiliario españoles han sufrido un descuento superior al 40% de su capitalización bursátil con respecto al valor de sus activos, un porcentaje que representa el doble del ajuste medio que se ha vivido en Europa desde la llegada del virus. En concreto, la sangría entre las 'joyas' inmobiliarias de las empresas y lo que pagan por ellas los accionistas que compran sus títulos en el Ibex 35 o el mercado continuo roza los 10.000 millones de euros. Esto aflora un ambiente de vulnerabilidad entre las cotizadas ibéricas, al entrar en la categoría de "opables".

Esta coyuntura puede aportar una razón de peso para no integrar la actividad de SFL en la dinámica bursátil española. Los directivos de la empresa explicaron que entre las motivaciones para emprender el movimiento están fortalecer su actividad en torno a activos prime y simplificar su estructura corporativa, durante una conferencia de prensa virtual a la que acudió este medio. Sin embargo, no hicieron mención alguna a su situación bursátil y el valor de sus acciones presentó una revalorización negativa del 0,91% durante la jornada de viernes. El plan de acción de la empresa tampoco mencionó una expansión de su presencia en suelo español.

El cambio de fichas implica la compra del 13% del capital de Societe Fonciere Lyonnaise que estaba en manos de Predica, la aseguradora de Crédit Agricole. Con esto, Colonial pasará de poseer el 82% al 95% de la participación de su filial. Se estima que el movimiento supondrá un desembolso de 1.000 millones de euros, y se completará a través de un pago en efectivo y un canje de acciones que convertirá a Predica en socio de Colonial tras una ampliación de capital.

El movimiento llega después de un año 'negro' para Colonial. La socimi dirigida por Pere Viñolas cerró 2020 con un resultado neto de solo dos millones de euros, una cantidad inferior a los 827 millones reportados en 2019 gracias a las plusvalías de su cartera. Esta cifra ascendió a 28 millones de euros durante el primer trimestre de este año, un resultado que trae aires de recuperación pero no consigue llegar hasta los niveles de actividad pre-Covid. Además, la empresa se ha visto obligada a aumentar el precio de las rentas a sus inquilinos para sanear las cuentas.

El 'status' de las oficinas 'prime' en Francia le ha dado más margen de maniobra a la empresa para hacer caja. En comparación con el mercado, el coste de las rentas de Colonial ha aumentado un 3% durante el primer trimestre de este año. Destaca sobre todo la situación de París donde el precio de las rentas ha subido un 11% frente al del resto del mercado. En cuanto a España, el crecimiento de los alquileres en la cartera de Madrid ha sido del 3% respecto a la renta del mercado y en Barcelona el alza no ha superado el 1%.

Por otra parte, la información en sus últimas cuentas levanta las alarmas sobre la evolución del negocio en la ciudad de las luces. El nivel de contratación bajó un 30% con respecto al año anterior y la desocupación sigue en aumento, aunque a un ritmo inferior que durante 2020. La empresa del sector inmobiliario atribuyó en su momento estas caídas al impacto del virus en Francia, que ha viviendo bajo medidas más estrictas que España durante 2021, por lo que la evolución de la pandemia será un factor clave para determinar los próximos movimientos de la socimi.