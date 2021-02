España le hace sombra a las joyas de los Campos Elíseos en la cartera de Colonial

La inmobiliaria Colonial sorprendió al sector inmobiliaria este jueves con unas ganancias que apenas suman dos millones de euros. La variación en el valor de los activos y las provisiones realizadas causaron un agujero en las cuentas de la compañía de 75 millones de euros. Sin embargo, en medio de este panorama gris salieron a relucir las oficias de Barcelona y Madrid, que presentaron ingresos por rentas más altos que los inmuebles de la cartera en París como las Galeries Champs Elysées o los Business Centers de Cloud.

En concreto, los ingresos del portafolio de oficinas de la capital española aumentaron un 15% en el ejercicio anterior gracias a un incremento del 'like for like' del 3,4%, una subida de rentas del 11,4% por la salida anticipada de un inquilino y nuevas entregas como el edificio en Castellana 163 y el de José Abascal 56. Por su parte, los ingresos de la cartera de la ciudad condal repuntaron un 2% debido al aumento del 5% en el 'like for like'. El pico de ingresos fue menor en Barcelona por algunas rotaciones de clientes y desinversiones que llevó a cabo la empresa.

La situación no es igual en Francia. París, la 'ciudad de la luz', registró un comportamiento contrario. Los ingresos de los inmuebles parisinos se redujeron un 6% debido a la rotación de la cartera de proyectos y la menor actividad en los Business Centers de Cloud y Édouard VII por la pandemia.

Asimismo, la empresa ha notificado en sus resultados que "los 'release spreads' (precios de alquiler firmado vs. renta anterior) firmados en este ejercicio se sitúan en un nivel de doble dígito alto alcanzando un repunte del 17%. Dichas ratios destacan el carácter defensivo del portafolio de contratos de Colonial con márgenes de mejoras en las rentas actuales". En este campo destaca un elevado aumento del 45% en el portafolio de Barcelona, así como un incremento del 15% en Madrid y otro del 6% en París.

Aún así, las nuevas rentas en París que adquirió Colonial en 2020 tienen un precio que genera más caja. Y es que en comparación con la renta de mercado de diciembre 2019 los precios de alquiler firmados aumentaron un +6% en el ejercicio 2020. Los precios de alquiler de la cartera de París reportaron una subida del 9%, mientras que los de Barcelona se elevaron un 6% y los de Madrid, solo un 2%.

A nivel de ocupación, las oficinas de las urbes españolas también vencen a París. El informe de resultados de la inmobiliaria confirma que en el portafolio de oficinas de Madrid la desocupación se redujo hasta un 3,1%, una mejora respecto al año anterior ocasionada principalmente por la ocupación del 100% del activo Josefa Valcárcel 40 bis. En el caso de Barcelona, el portfolio de oficinas presentó una desocupación del 4,6%, una ratio que se vio incrementada en 262 puntos básicos respecto al año anterior. Por último, los inmuebles de París reflejaron un nivel de desocupación del 5,6%, un indicador que aumentó respecto el de cierre del ejercicio de 2019, debido sobre todo a las rehabilitaciones en Grenelle y Édouard VII.

En total, el resultado neto recurrente, vinculado a los ingresos por rentas, fue de 138 millones de euros. El presidente de Colonial, Juan José Brugera, se mostró satisfecho de haber mantenido unas cifras de esta magnitud pese al impacto de la pandemia del coronavirus, mientras que el consejero delegado, Pere Viñolas, destacó durante una rueda de prensa este jueves que los activos prime han demostrado una gran "resiliencia y estabilidad".