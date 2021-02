Colonial solo consigue dos millones en 2020 y sus ingresos por rentas caen

Colonial ha anunciados un resultado neto de dos millones de euros para el ejercicio de 2020, una cantidad bastante inferior a los 827 reportados en 2019. Esto se debe en gran parte a que los ingresos por rentas cayeron un 3%, principalmente por las desinversiones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el resultado de 2019 se 'infló' debido a las plusvalías generadas por la valoración de su cartera inmobiliaria en ese momento.

Aún así, el resultado neto recurrente, vinculado a los ingresos por rentas, ha sido de 138 millones. El presidente de Colonial, Juan José Brugera, se ha mostrado satisfecho de haber mantenido unos beneficios recurrentes de esta magnitud pese al impacto de la pandemia, mientras que el consejero delegado, Pere Viñolas, ha destacado que los activos prime han demostrado una gran "resiliencia y estabilidad", durante una rueda de prensa.

Así, 2o20 fue un año cargado de desinversiones. La inmobiliaria se deshizo en 2020 de propiedades por valor de 617 millones de euros, en su estrategia de desinversión de activos no estratégicos ubicados en zonas secundarias, en el comercio minorista y en la logística. Estas propiedades suponen un 5% de sus activos AUM (Assets Under Management). En un año marcado por la crisis de la covid-19, la compañía llevó a cabo actuaciones de desinversión por 204 millones en el segundo y tercer cuarto del año, mientras que en el cuarto y primeras semanas de 2021 firmó operaciones por 413 millones, con una prima del 13 % sobre su valor. En total, la inmobiliaria se desprendió en 2020 de propiedades que suman 258.212 metros cuadrados.

No obstante, Viñolas ha asegurado que este año la socimi no acometerá ninguna política desinversora comparable a la del año pasado. "No estamos trabajando en ello, siempre podemos encontrar oportunidades seleccionadas, pero no contamos con una estrategia determinada como en 2020".