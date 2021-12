¿Cómo se atribuye el uso de la segunda vivienda en los casos de divorcio?

Estoy en pleno proceso de divorcio contencioso y mi esposa ha solicitado en su demanda que se le atribuya a ella junto con nuestros hijos menores el uso de la que ha venido siendo nuestro domicilio familiar. No me parece mal, siempre y cuando se me atribuya a mí el uso de la segunda residencia familiar. Mi abogado me dice que no puedo plantear esa petición en mi contestación a la demanda ¿Es eso cierto?