Cómo cancelar registralmente una hipoteca y ahorrar más dinero

He llegado a un acuerdo de venta de una vivienda y me doy cuenta de que no cancelé registralmente la hipoteca a pesar de que está pagada desde hace casi diez años. El comprador tiene prisa y quiero saber de qué modo puedo acelerar el trámite con el banco porque mucho me temo que, si lo dejo todo en sus manos, esto va a tardar más de lo deseable.